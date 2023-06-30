「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

▲芭蕾舞老師被同事發現「暗黑身分」。（圖／翻攝自藤環奈Twitter @fuji_kanna8）

記者許凱彰／綜合外電

在日本不少人會斜槓產業，就有一名芭蕾舞教室的女老師，近期發現上課的氣氛怪怪的，後來發現是在6月時自己的「斜槓身分」被挖出，受不了與論壓力，辭去芭蕾老師的工作。

藤環奈（藤かんな）在自己的推特上分享近況說到，芭蕾舞教室裡有人在25日發現她拍過AV，27日時遭到老師約談，以「學生和家長會感到難過」為由，希望她能夠停止在芭蕾教室裡的教學課程。

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▲芭蕾舞老師被迫請辭。（圖／翻攝自藤環奈Twitter @fuji_kanna8）

她還透露，老師甚至在約談的對話中提到，「你為什麼這麼做？你有考慮未來嗎？」「我不希望你用芭蕾來做這種事」、「這對那些欣賞妳芭蕾舞的人來說是一種背叛」。最終她決定離開照顧她8年的芭蕾舞教室，宣布正式請辭。

事實上，芭蕾舞教室的請辭是藤環奈近期第2次辭職。大阪大學研究生院畢業的藤環奈出生於京都，畢業後先在一間上市科技公司擔任研究員，後來接觸到副業，沒想到同事很快地發現副業身分，同事間也迅速傳開議論，最後受不了，只好離職收場。

153公分的藤環奈同時擁有傲人的E cup好身材，受到許多粉絲喜愛，自2022年7月至今，包括出道作品在內，已經拍攝了11部AV作品、2本數位寫真。

據了解，大阪大學研究生院畢業的藤環奈出生於京都，畢業後先在一間上市科技公司擔任研究員，在2022年時開始了副業的發展。藤環奈先是在2022年2月發表第一本數位寫真，接著在7月以「芭蕾舞人妻」為人設發表第一部AV出道作品，一隔月後也以同樣的人物設定發表了第2部作品。

▼藤環奈出道後多部作品都是以芭蕾舞者的腳色拍攝。（圖／翻攝自藤環奈Twitter @fuji_kanna8）