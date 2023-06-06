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Joeman自曝是「睡前看片派」　H級神系女優：睡得著嗎？

▲▼Joeman,涼森玲夢,小宵虎南。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

▲「空靈電眼美少女」涼森玲夢、「三上悠亞接班人」小宵虎南。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

記者許凱彰／綜合報導

知名百萬YouTuber Joeman頻道擁有252萬人訂閱，深受廣大男性喜愛，近2-3年更是跨足房地產與設計主題，以及「對決系列」，也吸引不少女性觀眾。Joeman在5日最新上線的影片當中，邀請到日本AV界2大女優拍攝「平價奢華睡衣」對決。他更自曝是「睡前看片的流派」，讓女優不禁驚呼，「睡前看睡得著嗎？」

▲▼Joeman,涼森玲夢,小宵虎南。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

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▲▼Joeman坦言自己是睡前看片的流派。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

▲▼Joeman,涼森玲夢,小宵虎南。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

Joeman在最新上線的「Joe是要對決」影片中，邀請到日本AV界有著「空靈電眼美少女」之稱的涼森玲夢、「新生代神乳傳說」aka.「三上悠亞接班人」小宵虎南拍攝平價與奢華睡衣的對決。

除此之外，Joeman更是將他個人的收藏，拿出來要簽名，並直言要將涼森玲夢的作品「供在自己辦公室，讓上班能夠有精神」，也提及小宵虎南的作品，「平時睡前都會看這部，當作精神糧食」。讓小宵虎南驚訝表示，「睡前看睡得著嗎？」

▲▼Joeman,涼森玲夢,小宵虎南。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

▲涼森玲夢、小宵虎南拍攝睡衣對決。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

粉絲紛紛留言表示，「九妹真的是直男之光，這麼強的組合也能找來」、「今天又是世界和平的一天啊」、「期待平價感謝祭vs奢華感謝祭」、「上次橋本+櫻空桃 這次又… 會不會太爽」、「今晚醫院血庫的血應該不太夠了」、「15分鐘破萬觀看，太扯啦9妹」。

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