「AV奧斯卡影后」連貼2次台灣國旗　來台伴遊同居！粉絲嗨：買票了

▲相澤南要來台灣了！（圖／翻攝自相澤南IG）

記者施怡妏／綜合報導

AV女優相澤南（相沢みなみ）在台灣享有高人氣，將在6月初舉辦「相澤南旅遊團」，3年前曾在東京舉辦過，如今要舉辦「2023成人之愛 心之輕旅行 台灣版」，邀粉絲一起伴遊同居，她也在IG發文，霸氣貼上台灣國旗，期待與台灣粉絲共度美好的兩天一夜。

相澤南貼出一則IG限動，宣布要來台灣舉辦「2023成人之愛 心之輕旅行 台灣版」，繼2019年在東京和大家的快樂旅行之後，即將在2023年6月3日至4日在台灣與大家見面，「真的好期待可以在美麗的台灣，與大家共度兩天一夜的愉快時光呢」、「一起來和小南創造無數甜蜜回憶吧！」

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相澤南霸氣貼台灣國旗，內文也放上小國旗，掀起許多網友討論，也吸引不少人在推特留言，「灰姑娘旅行團，我一定要參加」、「太好了，希望有一趟美好的旅程」、「已經報名了，6/3和6/4見」、「小南來台灣，要拿國旗去迎接」、「期待見到南醬」、「香港粉絲也在等」。

▲三上悠亞告別前大作合體新有菜（右）、相澤南（左）。（圖／翻攝自三上悠亞Twitter）

事實上，相澤南在今年3月，就在IG發文，無預警宣布即將要來台灣的好消息，她先是用中文寫道「我準備要去台灣了，期待能再見到各位，再等我一下。」隨後更用英文表示「我期待今年能見到大家許多次。」預告2023年將不只一次來台。最後，相澤南更用日文開心表示，「今年大家都有很多機會見面，請期待著吧！」突如其來的好消息，令大票台灣粉絲激動不已。

然而，即將在30歲引退的日本知名AV女優三上悠亞，近日釋出引退前經典作品，找來女優新有菜（原名：橋本有菜）、相澤南一起演出，這樣的組合讓不少粉絲引頸期盼，直呼是「史詩級的夢幻組」，堪稱是今年最豪華AV大作，作品也在10日開放線上購買。