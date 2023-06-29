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蔡英文為年輕人減壓拋出9大措施　學貸減輕、補貼租金、交通費

▲▼總統蔡英文細數過去7年來，各項為年輕人減壓的政策措施，近來宣布最新減免私立大專每年學雜費3.5萬元政策。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文細數過去7年來，各項為年輕人減壓的政策措施，近來宣布最新減免私立大專每年學雜費3.5萬元政策。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

行政院推出減免私立大專每年學雜費3.5萬元政策，並於2024年2月上路，總統蔡英文29日也細數過去7年來，推動為年輕朋友生活減壓的措施，包括：學貸緩繳本金、延長還款年限、疫後就學貸款補助、擴大租金補貼，以及TPASS通勤月票等政策；另外，也推動教育平權措施，好比擴展平價教保服務、班班有冷氣、生生用平板等，若加上本次學費補助政策，則共計有9大措施。

蔡英文表示，在一次的討論中，賴清德提出「縮小公私立大專學雜費差距」的構想，她跟陳建仁都十分贊成，因此請陳建仁跟教育部長潘文忠進行討論，更進一步落實教育平權。

蔡英文指出，從現況來說，就讀公立大專校院的學生大約占3分之1，就讀私立大專校院的則約占3分之2；而公立大專校院每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專校院則約11萬元，一年的學雜費差距將近5萬元。

蔡英文說，這導致部分讀私校的學生，常常要負擔比較大的經濟壓力。所以，有些人會選擇申請學貸，造成一出社會就背負沉重的學貸壓力；而有些同學則得利用課餘時間打工，來賺取學費或貼補生活費用，卻也間接影響了學業。

蔡英文表示，過去7年多來，持續推動為年輕朋友生活減壓的措施，好比學貸緩繳本金、延長還款年限，最近也推出疫後就學貸款補助、擴大租金補貼，以及TPASS通勤月票等政策；另外，也推動教育平權措施，好比擴展平價教保服務、班班有冷氣、生生用平板等。

蔡英文說，這幾年來，在百年大疫陰霾下，我們嚴守政府財政紀律，台灣經濟表現穩健，中央政府的歲計賸餘，從2017年開始由負轉正，連續五年破千億，去年更是創下23年來的新高，「經濟成長的果實，就應該用在實現公平正義，政府有能力，就要照顧更多下一代」。

對於行政院今天宣布的最新政策，蔡英文表示，將減免私立大專學生的學雜費，將公、私立的學雜費差距縮減七成，也就是「每年補助3.5萬元」；並且從2024年2月，也就是112學年度下學期開始實施。

此外，蔡英文說，同步也會推動3大配套措施，包括「加碼減免」、「公私立高中職全面免學費」，以及「放寬學貸申貸及還款措施」。首先，在「加碼減免」部分，不分公私立學校的大專經濟弱勢學生，學雜費補助加碼減免1.5萬元到2萬元。

其次，「公私立高中職全面免學費」方面，蔡英文說，普通科、綜合高中學術學程二、三年級且家庭年所得超過148萬元，納入免學費範圍，落實十二年國教免學費最後一哩路。

最後，「放寬學貸申貸及還款措施」，蔡英文表示，放寬申貸門檻及利息。在還款時，緩繳本息、只繳本息不還本從8次（8年）增加到12次（12年）；而緩繳本息門檻放寬至每月收入未達5萬元。

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