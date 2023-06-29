記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（29日）說她聽聞有人打算在國民黨全代會前，連署鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘受訪時，公開表態自己「挺郭」，並表示上述情事是有人在見縫插針，但侯友宜也應積極尋求整合郭台銘，而郭則要跳下來，一起努力讓侯民調上來，而再做一次被台灣人民唾棄的事情。

▲林為洲（左）、林思銘29日上午出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

媒體人王淺秋29日上午在廣播節目上專訪王鴻薇，兩人皆提到自己聽到有人打算在國民黨7月23日全代會前，幫忙郭台銘連署，讓郭能獨立參選2024總統；王鴻薇也說，若發生「四腳督」，賴清德做夢都會笑。

對此，林為洲在國民黨立法院黨團記者會上表示，連署沒有那麼容易，且這些都是傳聞，實際上並沒有誰已經開始在幫忙連署；倒是有一種傳聞，就是綠營會全力幫郭連署，「網路上是這樣講」，這很合邏輯。不過這兩天他看起來，侯陣營要更努力、誠懇、低姿態地去跟郭台銘溝通、請託。

▲國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

「大家知道我挺郭的。」林思銘說，但現在局勢會隨著選情做變化，他還是希望侯友宜能急起直追，不管跟高雄市前市長韓國瑜，最近可能會同台外，也希望侯積極尋求郭台銘合作。

林思銘表示，郭台銘有一些自己的規劃跟想法，「我們的理念都一樣」，如何去做整合，才是侯積極要去做的，不管誰選，都不要有太多的算計，國民黨要好好做自己，把自己的氣勢做起來，選票在人民手上，而非在政黨高層利益算計上，提出好的政治牛肉才能獲得選民認同。

記者會後，媒體追問林思銘，侯友宜跟郭台銘到底會不會見面？林思銘回應，「會啦！」現在是有些人在見縫插針，叫郭台銘出來選，但這樣造成大家都不好，畢竟四腳督穩輸的，所以侯真的要積極去尋求整合郭。

林思銘也說，如果他遇到郭台銘，會呼籲郭不要獨立參選，「假設這場選戰他（指郭）參與輸掉了」，那麼當初臉書怎麼寫的，難道又要再做一次台灣人民唾棄你的事情？郭應該要站在一個高度來協助侯，跳下來一起努力讓民調上來，而侯也要廣納百川。

至於聯華電子榮譽副董事長宣明智近期有無幫忙？林思銘說，他目前沒看到宣有積極幫忙整合，解鈴仍需繫鈴人。