指NCC審查鏡電視案有大瑕疵　藍黨團：將提「暫定臨時狀態」假處分

記者蘇晏男／台北報導

針對通傳會（NCC）昨通過《鏡電視》新聞台董監變更案及上架案，國民黨立法院黨團今（29日）舉行記者會，指他們向監察院告發NCC主委陳耀祥貪瀆已立案調查中，另根據《國家通訊傳播委員會組織法》規定，陳有可能隨時遭免職；因此他們研擬近日內將具狀向行政院法院提起「暫定臨時狀態」假處分，暫停《鏡電視》上架核准和其董監變更案及上架案，待檢方偵辦陳貪瀆案和監察院調查明朗後，再重新審查相關董監變更案及上架案。

▲林為洲（左）、林思銘出席國民黨團「鏡電視前董座痛批政治弊案！ NCC出來說清楚！」記者會（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團29日上午舉行「鏡電視前董座痛批政治弊案！ NCC出來說清楚！」記者會，首席副書記長林思銘質疑，陳耀祥已經被北檢列為同案瀆職罪的被告，為何還有資格繼續召開並主持審查會議？陳耀祥當初在立院承諾針對《鏡電視》內部問題，等「調查有結果才會繼續審查」，請問調查結果在哪裡？去年曝光的《鏡電視》前董座裴偉發言錄音檔，經鑑定並無變造，其中總統蔡英文、時任行政院長蘇貞昌、民進黨前秘書長洪耀福都被點名，陳耀祥膽敢一路跟立法院在野黨對幹，難道不是府院黨聯手在背後支持？

藍委林為洲則指出，《鏡電視》審查過程有以下瑕疵：第一、按照《會議規範》第19條規定：「主席以不參與表決為原則…主席於議案可決，有特別規定之額數者，如相差一票，即達規定額數時，得參加一票使其通過，或不參加使其否決。」這是一般會議的常規，昨天NCC審查會議的表決，並無正反同票，結果陳耀祥自己跳下來投票，若無陳耀祥這一票，《鏡電視》審查案就無法通過。另NCC全體審查委員有7名，當天有兩名棄權、一名請假，有三名同意但未過半，結果陳耀祥逕自投下同意票，違反了《國家通訊傳播委員會組織法》第10條第3項。

林為洲再指，第二個瑕疵是，《鏡電視》前董事長陳建平目前告裴偉、陳耀祥瀆職，若根據《國家通訊傳播委員會組織法》第6條第3項規定，陳耀祥現在是貪瀆被告，隨時有可能遭檢方起訴，屆時就必須辭去NCC主委和審查委員職務。而國民黨團日前已向監察院告發陳耀祥瀆職，監察院也已立案調查，只要被確定瀆職，也會喪失主委和審查委員資格。

林為洲指出，根據陳耀祥昨日主持《鏡電視》審查會議過程的瑕疵，國民黨團將向行政法院提出「暫定臨時狀態」假處分，因《鏡電視》審查案屬社會重大利益有關，會議主持人身分有重大瑕疵，因此提出審查案「暫定臨時狀況」，讓《鏡電視》暫時不得上架，以及凍結《鏡電視》人事案。