▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日因重啟服貿主張引起爭議，近日被爆出太陽花學運時「沾醬油、吃便當就走」，柯則反嗆當時還在台大上班，如果整天在那（學運現場）才是有問題。然而柯文哲曾表示，自己2014年2月17日就向台大請假、投入台北市長選舉，時序上兜不攏。民進黨立委洪申翰29日痛批，連這麼簡單的事情都要騙，滿口謊言有何資格當台灣的總統？

洪申翰指出，柯文哲確實有來太陽花現場，但一下就去宗教遶境，現在他又說要上班，但又被打臉説謊，他當時根本就已經請假，連這麼簡單的事情都要欺騙社會大眾，這樣滿口謊言的政客，有何資格當台灣的總統？

洪申翰重轟，柯文哲明目張膽說謊，這麼簡單的事都要騙，不值得台灣社會給他任何信任，這也是柯文哲一貫風格，任何事情都是政治工具，對他有利的事情用完就丟，如果出現邏輯矛盾、兜不起來的地方，就用謊話、欺騙來圓，這就是他一貫風格。

而柯文哲近期高喊「重啟服貿」引發爭議，更被批評是「髮夾彎」，柯在臉書發出長文反擊，他表示，當年服貿不顧主流民意，30秒將法案送交立院，「在青島東路更將已經無力反抗的人民打得頭破血流」，這是鴨霸。

但當年警察鎮壓地點是在行政院，而非青島東路，柯文哲搞錯地點引起外界議論，臉書隨後也悄悄編輯，刪去青島東路，改為「將已經無力反抗的人民打得頭破血流」。

洪申翰指出，現在很多人質疑柯文哲，他當年到太陽花學運現場秀了一下，後來就去參加宗教遶境了，所以大家可以看得出來，柯文哲很善於參加這種「短期參與、短期獲利、收割當下」社會輿情氛圍，但即便他收割了，需要藍營支持者支持時，一樣可以用過就丟、當做往上爬升工具，這就是柯的本質。