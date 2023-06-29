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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／金溥聰出手朱立倫挨刀？　侯友宜競選主導權內戰暗潮洶湧

▲▼ 侯友宜公布競選辦公室人事規畫。將由國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，組織召集人為國民黨立法院黨團總召曾銘宗，副召集人為前立委林鴻池、前台南市議員謝龍介，並邀請行政院前副院長杜紫軍擔任國政顧問團召集人。（圖／記者許靖騏攝）

▲朱立倫自稱是2024大選總教練，但金溥聰卻稱朱是「球隊老闆」，自己才負責操盤。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日宣布國安會前秘書長金溥聰出任競辦執行長，金一上任就表明握有「開除人的權力」，還要黨主席朱立倫當「球隊老闆」負責提供資源，但朱立倫今受訪時則一再強調自己是「總教練」，不論是執行長抑或是總教練，一場主導權爭戰已然暗潮洶湧。

回顧2012年總統大選，時任候選人馬英九身兼黨主席，競辦執行長是金溥聰，黨祕書長是台中紅派大老廖了以，此「黃金鐵三角」讓馬競辦與黨中央運轉順暢。如今競辦執行長依舊是金溥聰，但黨主席、候選人分別是朱立倫與侯友宜，秘書長則是黃健庭，這4人從未有過一起共事的紀錄，因而引發外界揣測，未來侯競辦跟黨中央能否密切合作？還是各懷鬼胎？

一位前黨務主管表示，侯友宜帶領團隊向來以「制衡」為原則，因此與其說金溥聰搶了朱立倫的主導權，不如說是侯友宜想取回主導權。尤其距離大選還有7個月，自己的選情得自己救，侯友宜透過管道請到金溥聰重出江湖，坐鎮競選辦公室任執行長，總管選戰兵符，被問到朱立倫角色，金以球隊老闆提供資源做為比喻，等於公開要朱負責籌措糧草。

金溥聰強調，未來競總不會設置主委。但有榮譽主委，侯友宜日前曾證實，會邀前總統馬英九與朱立倫出任榮譽主委，不過朱在被問到是否擔任榮譽主委一職時，明白說還沒有討論到此議題。而對於球隊老闆角色，朱立倫更是斬釘截鐵說，他是總教練。

金小刀出鞘殺氣騰騰，侯友宜今天表示「朱主席在這次選戰裡面扮演非常重要黨部組織溝通協調角色」，換言之，在侯友宜眼中，指揮作戰、調兵遺將的是執行長金溥聰，而朱立倫不是總教練、也不是球隊老闆，而是黨部組織溝通協調的角色。

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫說，自己的角色很清楚就是黨主席，總教練也好，不要叫他老闆。（圖／記者林敬旻攝）

不過，黨內人士則認為，擁有決策權才是朱立倫想要的，尤其這場選舉勝負會影響朱的政治生命，他當然想把命運掌握在自己手裡。另有黨內人士說，競辦跟黨中央的衝突在於資源分配，綠白2黨都已展開小額募款，但侯競辦到現在都還悄無聲息，甚至喊話朱立倫當「球隊老闆」出資源。問題是，朱目前光要籌措全黨每個月2千萬的黨務經費都已焦頭爛額；若不給朱決策權，朱又怎會甘心把資源奉上？

事實上，昨天朱立倫第一時間就在中常會強調，「後援體系要靠大家團結在一起」，換句話說，朱不是不願意出，而是只叫他一個人負責，實在太過沈重。黨內人士指出，除非侯友宜「自己強」把募款扛起來，否則就必須把決策權分享出去。

金溥聰昨走馬上任，侯競辦媒體群組旋即就有新氣象，以侯友宜第一人稱口吻發文痛批NCC排審鏡電視，嘗試化解侯友宜被外界詬病在選戰中邊緣的窘境，也跟上了時事節奏。選戰以成敗論英雄，金溥聰既已實際接管侯友宜整個選戰組織運作，並且一步步設定議題操作，首要挑戰便是在723全代會之前，將侯的民調從老三拯救出來，若能達標，那未來朱立倫掌控的黨中央，要介入侯友宜競總的空間只會越來越小。

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國民黨朱立倫金溥聰侯友宜2024

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