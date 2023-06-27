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不讓行人要罰6000…高雄阿北「斑馬線魔舞」　掀議：到底讓不讓？

▲▼高雄阿北斑馬線跳舞。（圖／翻攝自IG newekin58）

▲高雄阿北斑馬線魔步亂舞。（圖／翻攝自IG newekin58）

記者許凱彰／高雄報導

數月前一篇外媒直指台灣是「行人地獄」，原本警政署宣布「斑馬線上有行人全停讓」，不過交通部26日開會緊急喊卡。近日就有傳出一段畫面，畫面中是一位伯伯在斑馬線上，踩著謎樣的步伐前進後退，忘情跳舞，沒想到引發網友熱議，「遇到像影片這樣，整個路口就會大塞車了」、「到底要讓不讓？」

有網友12日將一支影片上傳至IG，畫面中只見在高雄市苓雅區林森二路、興中一路口，一位手拿阿伯在斑馬線上忘情跳舞，一手提著提袋，一手拿著物品隨著舞步比劃，像是有旋律在耳邊一樣。

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對此畫面，除了惹笑不少網友外，還有人討論，「這樣的情形究竟該不該讓？」「未禮讓行人要罰錢，那麼佔用人行道的人也應該要罰錢」。

▲▼光田醫院,斑馬線,馬路,過馬路,行人。（圖／記者許權毅攝）

▲警政署「斑馬線上有行人全停讓」，交通部喊卡。（圖／記者許權毅攝）

警政署日前表示，只要斑馬線上有行人，無論遠近車輛就要全停讓，若行人尚未進入斑馬線範圍內，但汽、機車行近斑馬線時，行人站立於路邊且距斑馬線邊緣1公尺範圍內，且欲穿越馬路時，駕駛人就應依規定停讓。若駕駛人未停讓且車輛進入斑馬線範圍，就應舉發。針對「斑馬線上有行人全停讓」的罰則，不只罰鍰上限提高至6000元，還要記點3點，再加上道安講習3小時。

交通部26日針對日前警政署宣布「斑馬線上有行人全停讓」，交通部長王國材則認為「太過嚴苛」。會中決議維持原訂三公尺標準，由於用路人很習慣此標準，加上新標準可能會衍生更多問題，若真的調整後負面影響會更大，執法單位也認為難以執行，因此沒有理由修改標準。

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