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新北、南投城市共好交流　侯友宜：強化國際合作新市場

▲新北、南投城市共好交流 侯友宜：強化國際合作外銷新市場。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜帶領市府團隊與南投縣府及當地創生團隊、農業團體進行座談交流。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（26日）帶領市府團隊與南投縣府及當地創生團隊、農業團體進行座談交流，相互分享並討論地方創生、國土計畫及產業發展等相關議題，透過與地方人士交流，探討地方發展更多面向。座談會結束市長也至紫南宮參拜土地公，祈求國土平安。侯友宜表示，希望深化國際合作，開拓農產品外銷新市場。

新北市團隊先是到訪南投縣竹山鎮台西客運站，拜訪當地的地方創生團隊-小鎮文創創辦人何培鈞，舊有客運站經過何培鈞的努力，以在地竹文化為主題，將1、2樓改造為竹山地方創生知名打卡景點，帶動當地產業回流。座談會現場與南投縣在地農會、青農聯誼會、創生團隊等團體，一同針對國土計畫劃設及地方產業政策進行交流，藉由跨縣市資源互通，讓城鄉發展環境更加友善。

南投縣長許淑華表示，南投縣90%以上都是山坡地，國土計畫的劃設影響地方甚遠，未來整體發展也受限，透過此次交流座談，兩個縣市互相交流國土計畫和產業發展相關議題，激發出對於兼顧國土保育及地方發展有更好方向的火花，整合更多資源、合作，吸引更多青年返鄉。

侯友宜表示，希望深化國際合作，開拓農產品外銷新市場，並爭取國內驗證制度國際化，打造消費者信任的農產品，建立多元行銷通路，降低單一市場的風險。他強調，國土計畫涉及台灣未來的發展，同時影響人民的權益和生計，如何做出國土保育與發展都兼顧的規劃，是政府應該為大家做的事，政府必須積極提供讓青年朋友能無後顧投入的良好環境，推動當地形成產業聚落及產業鏈，讓地方產業能共好經營，帶動產業永續發展。

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