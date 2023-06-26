美國男大生遭撞飛慘死！肇事駕駛下跪道歉…家屬淚崩：就這樣沒了

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三重區25日晚間發生一起死亡車禍！一名在美國就讀華盛頓大學的20歲門姓男大生剛走上斑馬線準備過馬路，當場遭拖吊車撞上，經緊急送醫搶救後宣告不治。稍早肇事駕駛現身板橋殯儀館，跪地向家屬道歉，表示「真的很抱歉！」

▲新北市三重區死亡車禍，肇事駕駛下跪道歉。（圖／記者陳以昇攝，下同）

回顧案發經過，34歲張姓駕駛25日晚間8時許，開著拖吊車沿三重水漾路往14號越堤道方向行行駛，行經成功路口時，撞上剛跨出第一步準備走上斑馬線的20歲門姓男大生。門男遭撞飛約15步遠的距離後，當場失去生命跡象，被緊急送往醫院搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。

根據警方初步調查，門男當時與親友相約到大都會公園運動，不料，才剛踏出第一步，就遭迎面而來的拖吊車撞上。張男經酒測，確認酒測值為0。至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

肇事駕駛及其父親26日下午現身板橋殯儀館，向門男家屬道歉，連說數次「真的很抱歉、歹勢」，希望家屬可以節哀。面對門男二舅舅詢問工作，他表示自己是做「高速公路拖吊救援」的，令門男二舅心碎反問，「那你比我們更知道交通啊，更知道這種東西的重要，結果你為了快把別人弄成這樣」。

門男二舅心痛質問，「為什麼要快這幾秒鐘？一樣可以到的東西，這樣加速有什麼意義」；門男舅媽則泣不成聲，「黃燈你也闖過去，有人走過你也闖過去，太扯了，(人)就這樣就沒了。」

肇事駕駛表示，事發當晚6時許，他接到工作要前往樹林區柑園街一段拖吊故障車輛，不料，卻發生事故。以前是父親開拖吊車，現在換他接手，專門配合修車廠拖吊故障車輛，或協助車禍排除，他從事這個行業已有4、5年之久。

他回憶事發經過稱，當時交通號誌是黃燈，他看到人時已經閃避不及，他隨即下車查看，一旁路人已經協助通報119並報案，由於車輛老化、線路問題，導致行車紀錄器沒有拍到事故畫面，但有路人提供影像，強調「事情發生我很抱歉」，並向家屬下跪道歉。