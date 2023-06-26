新北八里兒童親子藝術季　7／1起連3周歡樂溫馨時光

▲新北八里兒童親子藝術季，戶外森之廣場舞台秀將有一系列互動表演。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

暑假即將開始！新北市八里區公所將於7月1日舉辦「2023八里兒童親子藝術季」，規劃以大地冒險主題，結合兒童劇團、闖關遊戲、DIY手作免費課程一系列多元活動，帶入趣味尋寶叢林世界體驗，活動當天前100位親子，還可獲得神秘小禮物。另外，7月7日及7月14日還有電影欣賞活動，邀請大小朋友一同度過溫馨歡樂的親子時光！

八里區長林俊宏表示，八里依山傍海，轄內除了擁有挖子尾豐富生物多樣性的濕地生態，還有觀音山自然風景。因此，「2023八里兒童親子藝術季」以打造大地冒險自然為主題，與八里自然生態互相呼應。7月1日活動當天將邀請糖果姊姊進行開場帶動跳，緊接著有一系列戶森之廣場舞台秀，並邀請兒童劇團「小青蛙劇團」演出《熊的傳說》劇場，以輕鬆和諧的節奏帶領小朋友了解森林保育的議題，而本次劇場更額外加入性別平等、防災的內容，培育孩子們養護大自然、尊重生命的教育意義。

▲去年八里親子藝術季現場大小朋友現場開心的互動。

林俊宏指出，7月1日活動「大地冒險王」主題闖關活動，參加民眾可於進場時至會場服務區索取報到小物及闖關卡，透過通過主題關卡、蒐集完貼紙，可領取精美獎項，同時還有隱藏任務，可再兌換一份神秘小禮。另外當天還有「手作創意時鐘」、「繽紛馬賽克杯墊」、「童心飛揚小風箏」、「水晶晶吊飾」四種手作課程，採取事先報名，相關訊息可至「新北市八里區公所、幸福八里」粉絲專頁搜尋。

八里區公所表示， 7月7日及7月14日公所接續於八里區大埤頂市民活動中心舉辦「夏夜冒險電影院」，將分別播映「彼得兔兔」及「藍色小精靈」兩部闔家觀賞的電影，另外，目前八里正值黃金筍產季，也完成文化公園、文昌公園、北河公園滑步車園區等多座特色公園，邀請大家趁暑假，帶孩子出門走走，共同留下美好的回憶！