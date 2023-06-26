日本外匯車超夯！購買前要求車商出示3證明文件　免當冤大頭　

▲G car達人提醒購買外匯車時，一定要向車商索看三項證明文件 。（圖／G car達人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

北部一名男子花了2百多萬買了一台外匯車，結果他控訴自己的車子牽回來不到6天就發現引擎的油底殼跟底部跟第二層傳動軸有漏油的跡象，甚至在打檔時作動異常，所以希望車商能夠處理，結果雙方對簿公堂；國內知名G car達人提醒，購買外匯車時，應該要注意是否有3項文件。

網路知名專家G car達人同時也是專業的進口車商，他強調不少人會選擇購買外匯車，尤其是日本車，因為「日本歐規車普遍車況都非常好，這跟日本的環境和日本人使用車子習慣有相當大的關係，所以就算是里程數稍高，其實車況跟台灣相比仍然是非常漂亮」，不過在這種情況之下，會發現不肖車商，就會買進高里程數的高級車，調表之後販售給消費者，騙取暴利。

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▲G car達人提醒購買外匯車時，一定要向車商索看三項證明文件 。（圖／G car達人提供）

至於該怎麼預防？G car達人提醒消費者在購車的時候，一定要要求車商提供必要的文件作為車輛里程數和車況的佐證，尤其是下面這些文件是必須的：第一是日本拍場檢定表(等同台灣第三方認證)，第二是日本抹消證明，像是同台灣監理站資料，最後是台灣進口報關單，G car達人說：「每一台車一定會有，可向海關查詢進口時里程數」，如果車商沒有提供這些文件，那非常有可能就是被動手腳的車，消費者要特別留意，避免購車之後產生糾紛。