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高雄熱炒店「桌椅擺到馬路上」！　全場怒了：玩人體保齡球？

▲▼。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲店家將桌椅擺到馬路上。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者朱祖儀／綜合報導

在路上不時會遇到違停車輛，害得行人需要與車爭道，沒想到在高雄卻碰到相反狀況？近日一名網友抱怨，開車在路上發現一間很受歡迎的熱炒店，但誇張的是，客人竟然坐到車道上，導致汽車需要繞過人群，壓在雙黃線上行駛，不滿怒罵「要不乾脆封路做生意就好？」文章曝光後掀起眾人討論。

原PO在臉書「爆怨2公社」分享一張照片，看到高雄哈瑪星附近有一間熱炒店擠滿了客人，店門口全都擺滿了座位，甚至還佔用了一部分的馬路，就連斑馬線上也都是用餐的客人，且不僅車輛行駛時需要繞過人群，被迫跨越雙黃線停等紅燈，行人也只能走在馬路中間，需要時刻注意後方來車，讓原PO氣得大罵「要不乾脆封路做生意就好？車子要過還要壓雙黃線閃你們」。

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不少人看到後直呼，「檢舉！這有夠扯，很快就拆掉了」、「我們高雄的水準就是這樣樸實無華」、「這時候如果有一台三寶開的車衝進去，他下次就不敢了」、「擺到馬路上，不發大財都難」、「講真擺到騎樓很常見，擺到馬路就…」、「路邊那排遇到酒駕的就刺激了，人體保齡球」、「這太誇張了吧，可以檢舉請警察來取締違規行為」、「哪來的勇氣坐那邊吃，是我才不敢」、「很扯！！！完全不顧客人安危」、「旁邊就派出所了....真誇張還這樣做生意」。

不過也有人意外被推坑，「感謝通知，找時間去吃吃」、「在鼓山區耶，評論不錯，改天吃看看」、「這個在哪，想吃」、「我只想問這間好吃嗎」，也有在地人指出，「250元吃到飽，真的有料」、「在西子灣喔，很好找，捷運站一下來就是了」。

對此，鼓山警分局回應，經查後得知該地點位於鼓山區臨海二路與捷興二街交岔路口，店面販賣烤鮮蚵，因為剛開幕加上連假人潮眾多，店家才將桌椅擺到路邊。員警獲報後，已在25日派員前往約制店家，要求勿將桌椅擺放到道路影響通行，違者可依道路交通管理處罰條例舉發，將處1200元至2400元以下罰鍰。

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