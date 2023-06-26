燒烤店「桌子擺到斑馬線」地點曝　網轟「乾脆封街」警出手了

▲高雄一家燒烤店人聲鼎沸，生意好到擺到路中間 。（圖／翻攝臉書爆怨2公社）

記者陳宏瑞／高雄報導

端午節連假不少餐廳生意火熱，但有網友在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張照片，高雄鼓山區一家位於交叉路口的燒烤店，疑似因生意太好，竟把桌椅擺到馬路旁邊，害路過的車輛必須往中間靠，網友不滿的表示「要不乾脆封路做生意就好？」、「 車子要過還要壓雙黃線閃你們」，也引發討論。

根據網友PO出的相片，這家燒烤店位於高雄哈瑪星地區，且緊鄰捷運出口，原本車流量就不小，加上店家生意很好，所以桌椅已經擺到馬路旁邊，對路過的行人和車輛都已造成影響。

▲警方獲報前往店家勸告。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

對此，轄區鼓山警分局表示，獲報後已派員前往察看，發現地點位於鼓山區臨海二路與捷興二街交岔路口，店面經營烤鮮蚵生意，適逢開幕顧客過多，業者違規將桌椅擺放至路邊營業。

警方表示，25日已派遣警力約制店家，勿將桌椅擺放至道路影響通行，違者將依道交條例第82條第1項第1款舉發，除責令即時停止並消除障礙外，處1200元以上，2400元以下罰鍰。

鼓山分局表示，分局6月份針對道路設攤違規營業已取締21件，警方呼籲，占用道路設攤，將致生來往人車危險，容易引發交通事故，分局將持續針對類似違規加強取締，以維護用路人安全。