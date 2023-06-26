北農改選！市府、農會拿14席董事　蔣萬安喊「相信專業」盼績效變好

▲蔣萬安出席「市長與里長有約」會議信義區場次。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北農產運銷公司26日召開股東會、董事會，將選出董事長，也將決定新任總經理，北市府與農會派合作下，在23席董事當中拿下14席次，結果農委會「技術性流會」，使下午董事會無法順利召開，延期至6月30日。對此，台北市長蔣萬安表示，北市府一切依照相關規定與程序，希望下次董事會就能進行相關人事安排。

蔣萬安26日出席「市長與里長有約」會議信義區場次，會前接受媒體訪問。針對北農今下午要召開董事會，結果被農委會「技術性流會」？蔣萬安表示，董事會依照相關程序，順利選出23席董事，希望下次董事會就能進行相關人事安排。至於此次發展有無出乎意料之外？蔣萬安提及，市府一切依照相關規定、程序來執行。

關於農委會主委陳吉仲批評，可能會重回前北農總經理韓國瑜時代，使蔬菜批發價格變動大？蔣萬安提及，相關人事都是根據過去經驗、專業做安排，更重要是確保消費者與農民權益，以及市場穩定、供需穩定，這部分最重要。

媒體追問，蔣此言是否認為自己推派的人選，會比農委會人選更專業？蔣萬安直言，「我們都相信他們專業跟經驗，最重要是北農未來整個經營績效，相信相關人事安排，都能達到我們的目標。」

媒體再問，是否覺得過去績效沒達到預期？蔣萬安僅說，相關數據都有公開，也有跟各方檢視，希望一切依照程序進行，人事部分期盼上任後積極努力穩定供需，確保消費者、農民權益，「我相信未來整個績效會越來越好」。