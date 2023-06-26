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北農將變天！農委會「技術性流會」董事全缺席　董總座難產30日再開

▲台北農產運銷公司，韓國瑜,北農。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北農產運銷公司。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北農產運銷公司26日召開股東會、董事會，將選出董事長，也將決定新任總經理。在北市府與農會派合作下，在23席董事當中拿下14席次，而農委會則取得9席，但下午舉辦董事會時須達三分之二人數，農委會決定不出席，因此流會延期至6月30日。

先前台北市長柯文哲任內，北農被認為是北市府、農委會有協議慣例，董事長由北市府指派，總經理由農委會任命。不過，北農26日召開董事會前夕，北市府與前雲林縣長張榮味的農會派合作，拉攏關鍵民股，將推前金門縣長楊鎮浯任董事長、前高雄市農業局長吳芳銘出任總經理，拿回經營權；而農委會也積極佈局，希望讓現任總經理翁震炘續任。

北農在26日上午投票選出23席董事，以及7席常務董事，由常務董事互選決定董事長，再由董事長推派總經理，並須經董事會同意；而今日選出的23席董事當中，包括農委會7席、北市府5席、全國農會4席、青果社2席、民股販運商5席。

不過，到了下午要召開董事會時，僅只有北市府5席、全國農會4席、民股販運商5席，共計14席到場，但第一次董事會須有三分之二人數出席，在農委會的技術性流會下，只好將董事會延期到6月30日召開，但屆時只要到達二分之一人數即可召開，預計北農可望在當日成功改選。

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