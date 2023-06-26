北農董總座難產！　農委會批北市府霸道「欲贏者全拿」退席抗議

▲台北農產運銷公司改選，農委會丟經營權。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北農產運銷公司今（26日）召開股東會、董事會並進行人事改選，台北市政府與雲林縣前縣長張榮味主導的農會系統，在23席董事裡搶下14席，而農委會推派人選只拿下9席，失去經營權。但原本要接續召開董事會，選出常董、推舉董事長、任命總經理等流程，因農委會與青果社董事抗議離席，開會法定人數不足，將於30日再度召開董事會決定人事。

北農今天中午開完股東會後，原本接續要召開董事會，選出7席常務董事、並推舉董事長，接著開臨時常董會任命總經理，但農委會率領青果社代表共9席董事退席，導致人數不足無法開會，北農董事長、總經理人選難產。

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農委會發布新聞稿指出，農委會推舉的7席董事及1席監察人全數當選，但台北市政府竟不顧北農歷來慣例及公司治理的合理性，選舉常務董事欲贏者全拿，霸道作風嚴重傷害公司的正當治理，農委會感到十分遺憾且無法接受，偕同青果社當選的2席董事全數退席抗議。

農委會表示，依北農董事會歷來推選常務董事的慣例，係按照受託股權當選董事的席次比例推舉，本屆農委會及青果社共當選9席董事，依比例可推舉3席常董，豈料台北市政府竟不顧過往慣例及公司治理的正當性，企圖全數包攬常董的席次，如此做法無法反映北農真實的股權結構，對於公司經營正常的運作亦傷害至鉅，農委會完全無法接受台北市政府不顧北農專業經營的政治化運作。

農委會指出，依公司法第204條第1項規定，農委會及青果社當選董事退席抗議後，再次召開董事會應於3日前以書面通知各董事及監察人，始得召開。對於台北市政府贏者全拿的霸道態度，農委會表示，台北市政府既取得完全經營權，即應負起調配農產供銷的全責，以維護農民及消費者權益。