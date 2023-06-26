民進黨2性騷案成立　北市認定「對社會影響鉅大」開罰90萬元

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨爆發性騷擾爭議，且上報給長官時，竟然遭到冷處理，引發吃案風波，使台北市勞動局1日發文民進黨中央黨部，要求民進黨對外說明。台北市勞動局26日加開性平委員會審議，評議民進黨職場性騷案成立，且依照《性別工作平等法》處分總計新台幣90萬元。

針對民進黨中央黨部的前黨工發生職場性騷案件，經被害勞工透過個人臉書披露後，引起各界陸續揭發類似案件，並且促使台灣整體社會對性騷擾案件重視，台北市政府26日召開性平會加以審查，勞動局表示，經委員充分討論，評議民進黨職場性騷案成立。

勞動局提及，2案違反《性別工作平等法》第13條、第36條規定，決議依行政罰法第18條規定，審酌本案違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得利益，並考量受處罰者資力之後，認為本案對社會影響鉅大，可責難程度較高，應加重處罰，依《性別工作平等法》規定，處分總計新台幣90萬元，並且公布事業單位負責人姓名。

台北市勞動局長高寶華指出，市府對於職場性騷擾零容忍態度十分堅定，無論是本府公園處之案件，或是政黨相關案件，都是以一貫的立場及標準，要求各事業單位要遵守性別工作平等法之規定，並且大家應該要重視性平概念。