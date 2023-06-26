取消行程爭議！綠議員稱有台灣選手出賽　蔣萬安：男雙決賽在4：30後

▲蔣萬安出席「市長與里長有約」會議信義區場次。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安25日原訂出席「2023台北羽球公開賽」決賽並頒獎，但24日晚間以「無台灣選手出賽」為由取消，然而當天有「台灣球后」戴資穎等台灣選手，使蔣市府改稱是「該時段無台灣選手」。面對又被議員挖出，當天下午3時至4時仍有台灣選手比賽？蔣萬安表示，男雙決賽是在4時30分以後。

蔣萬安26日下午出席「市長與里長有約」會議信義區場次，針對25日沒參加台灣羽球公開賽，被民進黨市議員顏若芳發現，下午3時至4時其實有台灣選手出賽？蔣萬安表示，當天下午3時至4時以外的時間都排滿行程，而自己晚上也有打給戴資穎，除了恭喜對方奪冠，完成史上首位5冠羽單選手外，也表達自己是忠誠球迷，上次奧運也守在電視機前觀賽。

蔣萬安提及，感謝戴資穎願意送給他簽名球拍，不管是哪一個體育項目，市府絕對給予全面支持跟協助，也會讓所有選手無後顧之憂的在賽場上打拼，未來每個體育項目需要市府協助，他都會持續聆聽跟幫忙。

由於顏若芳質疑，有台灣選手出席的男雙決賽，表定時間為下午3時8分至4時19分進行，結果副發言人蔡畹鎣26日卻稱，依據官方成績紀錄顯示，比賽確切時間是下午4時36分至5時48分，此言引來外界酸說「未卜先知」、提前取消行程。

被問到是不是有「未卜先知」能力？蔣萬安僅說，男雙決賽是在下午4時30分之後，可惜因為時間行程安排而無法出席，最重要的是會用各種方式協助體育項目，並給予最大支持。

媒體再問，由於民進黨總統參選人賴清德有出席該活動，是不是想刻意避開？蔣萬安僅笑說「謝謝」便快閃離開。