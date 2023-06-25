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男大生讀書當兵「3+1」挨批　教育部重申：自由選擇非全面強制

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,M249班用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲3年讀大學1年當兵制度將正式上路。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

配合義務兵役將恢復一年，為了讓大學生在3年內完成學業並以1年時間當兵，教育部日前公布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，但引發外界批評，破壞教育體制、影響學生大學生活等。教育部今（25日）重申，尊重學生自由選擇，並非強制所有學生適用；近期也將召開學校說明會，提供相關輔導措施。

根據教育部公布彈性修業指引，主要針對學期修課學分數、暑期修課、跨校選課、修業年限及學習銜接與輔導等，首批適用對象為94年次出生後役男，在今年9月中旬念大學即可適用。

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教育部強調，就學期間選擇彈性修業的最大前提原則，是尊重學生自由意願的選擇，而並非全面強制有服役義務的學生都需要適用，亦即，學生於學士班就學期間有意願選擇服義務役時，才有適用彈性修業措施的需要。此外，針對適用彈性修業配套措施的實施對象，主要是針對「義務役」回復一年役期所規劃，而非以男女之別做為考量。

教育部表示，為提供學校及學生支持措施，來協助學校實施相關配套，保障學生權益，教育部除訂定指引協助學校放寬校內修業彈性外，並將會補助學校經費來提供學生所需的教學及輔導支出，此外，教育部也會組成諮詢團隊協助學校調整校內章則及輔導有提出申請的學生。

教育部近期也將召開學校說明會，協助學校週知學生，讓同學瞭解彈性修業的選擇內容、申請方式與學校的輔導措施等，以保障權益，避免誤解。

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教育部兵役義務役

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