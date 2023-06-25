侯友宜批就學當兵「3＋1」是鴨霸政府　「讓青年趕快上戰場？」

▲侯友宜參訪鹿港南勢社區。（圖／新北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

教育部近日推出「3+1方案」，讓原本大學4年可以3年就讀完，1年去當兵。國民黨總統侯友宜今（25）日對此表示，懷疑政府是否要讓年輕人趕快上戰場？老是推出倉促政策，真是鴨霸政府！侯友宜競選工作室發言人呂家愷進一步質疑，男生可以3年讀完大學，為什麼女生不能呢？

教育部進入公布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，讓原本大學4年可以3年就讀完，1年去當兵，來減少男學生畢業不能立即投入職場的狀況。侯友宜今出席「新北、彰化縣市交流-參訪鹿港南勢社區」，會後接受聯訪被問到此事。

侯友宜痛批，蔡政府犧牲學生的大學4年，然後在台海緊張局勢下，懷疑是否要讓年輕人趕快上戰場？他表示，教育不是急就章，要讓年輕人能畢業後進入職場、遠離戰場，硬要這樣做非常不合理，希望政府讓年輕人看到希望，不然老是推出倉促政策，「真是鴨霸政府！」

侯友宜競選工作室發言人呂家愷補充，教育應該是國家百年大計的基石，不是政府的棋子，民進黨的「3+1」方案，根本是一種對未來人才的搶奪行為，學生的學業時間被縮短，這將對他們的未來造成深遠影響。他表示，學生的發展，應由他們自己決定，不該被迫縮短學習時間，來解決政府的無能，更何況，男生可以三年讀完大學，為什麼女生不能呢？只能說，民進黨務的方案草率，再度暴露對兩岸問題的無能，在國民黨致力於兩岸和平的同時，民進黨卻只會將無辜的學生提早推向戰場。