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「3年讀大學1年當兵」入營時間怎安排？QA一次看懂

▲▼3年讀大學1年當兵制度將正式上路。（圖／記者李毓康攝）

▲因應役期恢復一年，教育部公布彈性修業實施指引。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

配合義務兵役將恢復一年，國防部拋出「3+1」方案，讓大學生在3年內完成學業並以1年時間當兵，教育部日前公布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，首批適用對象為94年次（含）以後出生役男，在今年9月中旬進入大學就讀適用，《ETtoday新聞雲》也整理出9大QA，提供民眾參考。

Q1：女性同學可申請就學期間服役彈性修業嗎？
A：本彈性配套針對有服兵役義務役男，女性同學暫不納入適用範圍

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Q2：博、碩士班學生可以申請嗎？
A2：首批適用對象為94年次以後役男，將在今年9月陸續進入大學學士班就讀，未來念碩博士班仍可適用；目前念碩博士班者，則不適用現在方案。

Q3：進修學制（夜間部）學生可申請嗎？
A3：學士班學生均可提出。

Q4：專科學校學生可以申請嗎?
A4：專科學校學生要專四、專五才符合役齡，加上專四、專五為實習期間，課程難以中斷，故不適用這次政策；未來將視學生申請專案服役情形，滾動修正指引。

Q5：入營時間怎麼安排？
A5：兵役徵集時間為寒假（約2月）及暑假（約7月）各一梯次，實際日期依國防部及內政部公告為主。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場,義務役,役期。（圖／記者李毓康攝）

▲因應役期恢復一年，教育部也公布大學彈性修業實施指引。（圖／記者李毓康攝）

Q6：如果中途驗退或停役，有辦法立即回學校復學嗎？
A6：依徵兵規則第32條，新訓驗退為報到30日內，較無學期銜接問題，應輔導辦理復學並入原肄業教學單位銜接學習；在營期間若超過30日，並依兵役法第20條辦理因病停役者，由學校協助學生依其就醫或休養需求，安排後續康復復學規劃。

Q7：能不能以專長折抵役期？可以當替代役嗎？
A7：特殊專長役男分發，國防部有相關徵選機制，下部隊時經徵選後可分發到合適單位。94年後出生役男，僅有因家庭、體格及宗教等因素可申請替代役。

Q8：全民國防教育課程役期折減怎麼計算？
A8：根據規定，學生修習全民國防教育軍事訓練課程且成績合格者，以每8堂課折算1日，折減常備兵役役期不得超過30日；若以高中總時數56小時計算，可折減役期7日，大學課程修滿五門課以180小時計算，可折減役期22日，高中與大學階段合計可折減現役役期29日。

Q9：升學考試可否比照國家考試以公假方式請假？
A9：現行役男為周休二日，倘有升學考試應考需求，可以假日留營作為休假調度。

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