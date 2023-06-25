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吳斯懷批「3+1方案」搞亂教育體制　指問題根源在兩岸關係

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

教育部推出「3+1方案」，讓原本大學4年可以在3年讀完，剩下1年可去服兵役。對此，退役中將、國民黨立委吳斯懷表示，這是削足適履，搞亂教育體制、影響服役成效、造成人心浮動、家長憂心未來、學生無所適從。

吳斯懷24日表示，這八年民進黨執政，跟著美國抗中保台，搞得兩岸兵兇戰危，全球知名智庫都把台海視為戰爭風險最高的地區，蔡政府不得不聽從美國指導，將兵役延長為一年，沒有充分溝通，沒有完整配套措施，明年就要開始實施，國防部勉強規劃相關因應方案，能否如期如質實施都還是未知數。

吳斯懷表示，現在教育部推出這個「3+1方案」真是削足適履，搞亂教育體制、影響服役成效、造成人心浮動、家長憂心未來、學生無所適從。

吳斯懷認為，問題根源在於兩岸關係，在前總統馬英九執政8年內，兩岸交流密切、和平發展、共榮互利，沒有軍機繞台，沒有戰爭風險，而蔡英文執政8年，兩岸兵凶戰危，戰爭風險日益升高，不得不增加軍購、強化後備戰力、將兵役延長為一年，積極準備戰爭。

吳斯懷表示，在網路上的網友也認為，這樣的政策顯然男女不平等，開宗明義就說此條例不適用女性；此外，也有網友認為，早一年或晚一年出社會沒有差別，可是4年的大學生活無法重來。

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