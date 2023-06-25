張斯綱轟「3+1方案」瞎湊兵役時間　扼殺大學及學生競爭力

▲國民黨台北市議員張斯綱。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

教育部推出「3+1方案」，讓原本大學4年可以在3年讀完，剩下1年可去服兵役，消息一出也引發爭議。對此，國民黨台北市議員張斯綱25日就在臉書大批，這個政策根本是「瞎湊」兵役時間，扼殺大學及學生的競爭力。

「這個政策是瞎湊兵役時間，扼殺大學及學生的競爭力！」，張斯綱指出，大學第四年，很多科系需要實習、團體作業，壓縮時間，這些課怎麼辦？他再提到，大學四年，也不僅是修課，還有社團、人際互動，還有人準備未來的研究所、公職考試，是探索人生的最佳時機，這個時候剝奪他們的青春，只為了充實兵員，應付兩岸危機，這樣的政府根本是害青年。

張斯綱質疑，還有的科系是需要5至7年才完成學業，這又要怎麼處理？他直言，「政府不要拿經費去堵住大學校長的嘴，大學校長們也要有骨氣說不！」他也提到，教育部又說可以鼓勵寒暑假開課，「請問，授課老師怎麼來？寒暑假讓同學有時間去探索世界、職場，如果一年三學期課堂塞得滿滿滿，那跟去補習班上課有什麼不一樣？」

張斯綱批評，兩岸兵凶戰危，歪腦筋就動到年青人身上，變成荒唐政策的白老鼠。他強調，未來他進入立法院，絕對推翻這種荒唐的3+1，要讓年輕學子有軍事訓練的概念，不如恢復原本被民進黨唾棄的軍訓，注重操練，甚至恢復成功嶺訓練，讓大學生自由選擇參加，可以折抵兵役，民進黨不要再惡搞年輕人了。