游盈隆轟「3+1方案」餿主意　頻推不成熟政策「嫌票太多嗎？」

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

教育部推出「3+1方案」，讓原本大學4年可以在3年讀完，剩下1年可去服兵役。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆25日表示，這是一個餿主意，不曉得誰搞出來的，最近蔡政府頻頻推出不成熟的政策，一個又一個思慮不周的政策推出，尤其在總統大選年，到底想幹什麼，用通俗的話說，「是嫌票太多嗎？」

游盈隆表示，為因應義務役兵役延長一年，國防部與教育部合作推出「3+1」方案，今年九月開始實施，消息一出，立刻引爆爭議，眼看又是一個政治風暴在形成中。

游盈隆說，這個政策的目的，據報導，說是「讓大學生得以在4年原本大學修業時間，完成學業與履行兵役義務，不會延誤升學或就業」，但大學生、大學及社會將為此付出什麼代價？大學可以不需要唸四年，大學從四年制變三年制，徹底顛覆傳統大學的理念與想像，茲事體大，卻沒有任何社會討論。

「這是一個餿主意，不曉得誰搞出來的。」游盈隆說，最近蔡政府頻頻推出不成熟的政策，幾天前是「汽機車須禮讓行人，只要班馬綫上有人，不論遠近」；現在又搞出「3+1」方案，一個又一個思慮不周的政策推出，尤其在總統大選年，到底想幹什麼，用通俗的話說，「是嫌票太多嗎？」

對於自己的授課風格，游盈隆表示，自己的教學以嚴格出名，還拿過教育部傑出教師獎，不只在研究所「比政核心課程」當過三分之一（學生），在必修課「初等統計」也有類似情形。他說，在大一政治學也當過三分之一，但不是以當學生為樂，他是愛護學生、關心學生，學生都知道。

游盈隆說，就像釀紅酒一樣，每年收成的葡萄品質因風土條件、陽光、雨水不同，而會有不同，學生也是一樣，「嚴師出高徒，是我的基本信念」。

游盈隆表示，他曾經問一個「大一政治學」被他當三次的男同學，他說「你可以去修A班大一政治學，為什麼非要來修我的課，而且都已經大四了，到底是為什麼？」結果這位學生回答，「我就是喜歡上老師的課」。聽了不覺莞爾。