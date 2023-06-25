感謝蔡英文出手整合　賴清德：團結才有可能打贏選戰

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨總統參選人賴清德25日下午前往新北市，出席壓軸場信賴台灣之友會成立大會，對於黨內關注整合議題，賴清德說，24日他與小英之友會各縣市總會長相聚一堂，彼此體認到一定要團結，才有可能打贏選戰；曾任新北市小英之友會總會長的張秋海則說，總統蔡英文非常寬宏大量，一定支持賴清德。

賴清德今天下午出席新北市信賴台灣之友會成立大會，現場冠蓋雲集，包括蘇系行政院前院長蘇貞昌、正國會「精神領袖」立法院長游錫堃、正國會「掌門人」總統府秘書長林佳龍均與會，曾任新北小英之友會總會長的張秋海更擔任理事長一職，象徵英賴系統整合，引發黨內關注。

賴清德會前受訪表示，非常感謝蔡英文、全國小英之友會榮譽總會長陳時中的安排，昨天他跟小英之友會全國各縣市的總會長相聚一堂，共商國事，就目前國內外所面臨的挑戰，特別是中國的威脅，交換許多意見。

賴清德表示，因為小英之友會各縣市的總會長除了事業有成以外，在民主的運動上也都站在最前線，提供自己許多寶貴的意見，將會納入國政藍圖，做為具體政見，「我們也都體認到，一定要團結才有可能打贏這場選戰，也只有打贏這場選戰，才有辦法成功守護台灣，維護台灣的民主、和平、安全」。

張秋海也說，蔡英文是一位非常寬宏大量的人，相信她一定會完全支持賴清德。他說，自己擔任新北市小英之友會總會長已經8年了，現在則擔任榮譽總會長，實際上，他從2003年就支持前總統陳水扁，所以賴清德競選總統，他一定會全力支持。