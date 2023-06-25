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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／缺工問題解？侯友宜拋兩岸交換學生　讓學生留台灣就業

▲侯友宜參訪鹿港南勢社區。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜今日下彰化跑行程馬不停蹄。（圖／新北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（25）日參加彰化產業座談會，被地方民眾詢問如何解決缺工問題？侯友宜表示，技職教育是最重要的，國小五、六年級就要職業探索，國高中則要建教合作；侯也拋出兩岸開放交換學生，未來讓更多學生留在台灣就業。至於外籍移工是否擴大開放，侯則表示這是一個專業問題。

面對地方民眾詢問如何解決缺工問題，侯友宜表示，自己常常在想，為什麼那麼多青年要念大學？「其實念什麼都不重要，重要是念你喜歡的，要能夠運用的，學用不要落差、產學要連結，所以技職教育對我來講是最重要的。」

侯友宜說，為了讓人有一身好功夫，最小國小五、六年級就要職業探索，國高中則要開始建教合作，一方面彌補缺工問題，一方面也讓學生找到人生方向，減少學用落差。至於外籍移工是否要考慮開放，侯友宜說，這又是一個專業的問題。他表示，未來兩岸開放以後，學生交換以後，未來學生如何更多留在台灣就業，這也是一個方向。

侯友宜強調，現階段就是先從技職教育體系翻轉缺工問題，讓孩子及早找到方向、建教合作；並指新北市每年花8億讓技職教育的孩子出國學功夫，回國跟產業連結，讓技職教育國際化，缺工就能減少很多，而且還能夠永續。

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