砲轟侯柯「一個空，一個亂」　蘇貞昌：領導台灣非蹭聲量

▲行政院前院長蘇貞昌登台助講。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／新北報導

2024總統選戰開打，行政院前院長蘇貞昌25日暗批，國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲「一個空、一個亂」，一個怎麼講都那套，越聽越沒有東西，一個「去年主張這樣，今年又變成這樣」，而民進黨總統參選人賴清德穩定前進、值得信賴，應力挺賴清德。

賴清德今天下午出席新北市信賴台灣之友會成立大會，現場冠蓋雲集，包括蘇系領袖蘇貞昌、正國會「精神領袖」立法院長游錫堃、正國會「掌門人」總統府秘書長林佳龍均與會，曾任新北小英之友會總會長的張秋海更擔任理事長一職，整合黨內意味濃厚。

蘇貞昌會中登台助講談及，過去因為人類的貪婪、沒有遠見，全球五大洲現在不是旱災就是水災，現在台灣的旱象已經解除了，是「人間福地」，台灣要珍惜。他細數蔡政府政績說，幾十年做不到的「班班有冷氣」，有人亂講說做不到，說班班會跳電，但現在已經吹1年了，學校還會發電；有人說「中央沒有顧新北市」，也差不多一點，光自己閣揆任內核定北環、南環就達到新台幣1400億元，五股、林口交流道各38億元；加上社會住宅核定給新北市4000戶，自己來4次新北市府都派副市長到場，侯友宜沒來，才說不知道中央有補助。

蘇貞昌表示，賴清德是新北「甘苦子弟」出身，一路奮鬥前進，做到醫生、國大代表、市長，被譽為神級的「賴神」，要在亂世中領導台灣，不是鼓動兩片嘴皮、隨便講講，或為贏得掌聲蹭聲量，而是要真正拿出本領。

蘇貞昌透露，前幾天賴清德來拜訪自己，他建議賴清德繼續穩定前進，「因為那兩個一個空、一個亂」，他告訴賴清德說，有沒有學問，一開口就知道了，如果是空的，怎麼講都那一套，越聽越沒有東西，最後就亂了，要不然就是「昨天主張這樣」、「上次主張這樣」、「去年主張這樣，今年又變成這樣」，做總統不行這樣。

蘇貞昌稱讚賴清德說，為了台灣，必須選擇一位值得信賴、不會亂來亂去的國家領導人，民主得來不易必須珍惜，盼支持賴清德，讓台灣繼續穩定前進、擁抱國際，讓有政府會做事團隊，繼續為人民服務。