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社會 社會焦點 保障人權

傻眼畫面曝！休旅左轉猛撞300萬賓士　右輪「苦撐3秒」還是翻車

記者許權毅／台中報導

台中市西區今（25）日11時許發生一起車禍，一名簡女駕駛休旅車載著女兒，沿向上路左轉大墩路時疑似恍神，左轉卻未回正，撞上正在停等紅燈、一輛要價約300萬起跳的賓士7人座GLE350 BLUETEC，簡女車輛撞擊後先是「右側2輪撐3秒」，再整輛側躺路中，簡女與女兒均有受傷，自行就醫。

▲▼ 。（圖／）

▲台中市西區今（25）日11時許發生一起車禍，一台休旅車左轉後未回正，撞上對向一台要價300萬起跳的賓士休旅車。（圖／民眾提供，下同）

第一分局交通分隊初步調查，47歲簡女駕駛休旅車，沿西區向上路左轉大墩路時，撞上對向正在停等紅燈的59歲黃男，雙方均無酒駕。簡女頭部挫傷、其21歲女兒下巴、右手受傷，均自行送醫；黃男並未受傷。

▲▼ 。（圖／）

▲▼ 。（圖／）

路口監視器拍下，簡女轉彎後並未回正，車輛直接撞擊黃男的賓士左前車頭，強大撞擊力道讓整輛車彈起，只剩下右側輪胎支撐車輛，在空中「撐3秒」。有目擊民眾在臉書「南屯大小事」發文，直擊事發當下有許多路人上前幫忙，趕緊將母女倆救出、報警。

▲▼ 。（圖／）

警方初判肇因是簡女未注意車前狀況釀禍，詳細肇責待釐清。警方呼籲，用路人行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍之發生。

▲▼ 。（圖／）

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