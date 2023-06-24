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普丁簽署新徵兵令：服役年齡限制「提高至70歲」　開放罪犯當兵

▲▼俄羅斯總統普丁24日發表電視演說。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁24日簽署新法案，放寬一系列服役限制。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁24日簽署新徵兵令，根據相關內容，「俄羅斯聯邦武裝部隊」在戒嚴期間可以徵召有犯罪記錄的公民入伍，但重刑犯除外，並允許符合資格的公民，在戰時動員期間與俄羅斯武裝部隊簽訂合約。

根據俄新社報導，普丁總統簽署的新徵兵令內容包括，囚犯在簽署服役合約後可提前釋放，被定罪和限制服役的罪犯允許簽約，在動員、戒嚴或戰時期間簽約成為服役人員免除刑事責任，戰時合約服役年齡限制提高至70歲。

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