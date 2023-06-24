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幕後／賴清德端政策牛肉瞄準一族群　「做自己」也要讓年輕人有感

▲民進黨主席賴清德宣布立委徵召名單。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前宣布，將補助私立大專學生學雜費每年2.5萬，消息一出，外界解讀是要搶攻稍微弱勢的年輕族群選票，資深政治幕僚分析，賴清德未必要改變形象吸引年輕人，維持穩重特質並端出政策牛肉也可得年輕族群認同，而該政策最有感的其實是學生家長，這絕對計畫已久，「對選情有沒有幫助？看柯文哲跟侯友宜的反應就知道。」

賴清德日前宣布，將補助私立大專學生學雜費每年2.5萬後，行政院長陳建仁再加碼，將推3大配套措施，包括公私立大專弱勢的補助方案再擴大、公私立高中職學費全面免費、學貸延長。

民進黨立委許智傑昨表示，賴清德若要拉開柯侯差距，需要搶攻三大族群：年輕人、南台灣及中間選民，這三大族群賴清德支持度都還有提升空間。另一綠營民代指出，現在賴清德基本盤大致穩定，端出政策牛肉打開與年輕族群對話機會，趁藍白陣營糾纏不清的時候，一舉拉大差距，政策切入時機相當精準。

該綠營民代直言，賴清德準備選戰已久，對各方政策都有相當涉獵，若要搶攻年輕選票可換個角度思考，賴不必硬要改變形象，維持嚴謹、沈穩特質並端出政策牛肉，對低薪、高房價議題提出解方，同樣可以讓年輕人有感。

而侯友宜第一時間批評「大撒幣」，黨內頗有微詞，前立委蔡正元在中天節目《大新聞大爆卦》中直言，私立大學的孩子們有些家境相對比較困難一點，所以需要政府多一些幫忙，侯友宜怎麼會這樣回應？「怎麼有這麼笨的人，不會選舉回家睡覺就好了，賴清德提這個當然要喊加碼。」、「侯友宜至少會掉50萬票。」

中廣董事長趙少康也直言，台灣的大學教育確實不公平，家庭環境好、能受好中學教育的家庭，大學就考得好，反而很多唸私立大學的家庭收入並不高，這是一個不公平現象，選舉就是財富重分配，「你要不要票嘛！侯友宜應該喊加碼，2萬5怎麼夠？」

也有藍營小雞私下抱怨，說端牛肉也好、大撒幣也罷，這個政策瞄準的其實是學生家長，是現在民調較為拉鋸的區塊，絕對要極力爭取，不提對案就算了還跟著柯文哲罵大撒幣？到時候立法院9月開議審預算送進來，立委要不要擋？擋了又被綠營做文章是「不照顧學生」，何況根本擋不住，那還怎麼選？

經過國民黨內一輪砲火轟炸後，侯陣營也急踩煞車、調整說法，侯友宜競選工作室發言人呂家愷23日表示，侯友宜支持「縮短公私立大學學費差距」，但在意的是，民進黨已經執政快8年了，為什麼都要等到選前才公布？

相較藍營步調不一，在賴清德端出該政策後引起大量討論，不出半日，行政院長陳建仁立刻宣布加碼、民進黨眾立委也立刻上火線支援，在社群平台跟進支持、回應質疑砲火，民進黨立委吳思瑤表示，柯文哲歧視弱者，對私校生欠缺同理，毫不意外；侯友宜家族當文大學生宿舍包租公，壓榨學生謀取私利，要他疼惜私校學子，更不可能。

民進黨立委洪申翰則表示，對柯文哲這位「高教菁英」來說，就是要維持原本的結構不平等，讓大比例經濟較弱勢的學生，繼續支付比公立多一倍的學費（公立大學每年學雜費大約是6萬元，私立大學平均11萬元），但卻取得品質比公立落後很多的學習資源。

就近期民調評估，民進黨年輕選票約在3成上下、柯文哲直接衝破4成。曾在藍綠陣營都效力過的政治幕僚分析，賴清德年輕族群支持度相較柯文哲弱勢，與其口水戰，乾脆端出牛肉，這2萬5對學生幫助不小，傳統藍營票倉的私校同樣有感，該政策預估50萬學生可以受惠、但最有感的其實是背後100萬家長，這並非病急亂投醫，絕對計畫已久，「對選情有沒有幫助？看柯文哲跟侯友宜的反應就知道。」

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