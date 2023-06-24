大團結！蔡英文出手　小英之友會將全力支持賴清德

▲民進黨主席暨總統參選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

距離2024年總統大選還有7個月時間，相較於國民黨面臨整合難題，民進黨主席、副總統賴清德參選步伐穩健，選舉節奏良好。小英之友會榮譽總會長陳時中24日表示，總統蔡英文今天中午邀請賴副總統與小英之友會及小英志工團的幹部團聚，並聽取百工百業的政策建言，小英之友會也達成共識，將全心全力投入、支持賴副總統。

陳時中表示，適逢端午節連假，總統蔡英文今天中午邀請賴副總統與小英之友會及小英志工團的幹部團聚，並聽取百工百業的政策建言，「很高興，今天各縣市的現任會長全員到齊，大家交流將近3小時，彼此互動溫馨熱絡。與會的大家知無不言、言無不盡，給予總統和副總統許多建議」。

陳時中說，眾所皆知，台灣面對國內外政經局勢的各項挑戰，2024年的大選至為關鍵，因此小英之友會達成共識，將全心全力投入、支持賴副總統，在蔡總統8年執政的正確路線上，團結一致贏得2024。

「大家都是TeamTaiwan挺台灣的成員。」陳時中喊話，大家要發揮「1加1大於2」的力量，持續推進經濟穩定成長、持續維持區域和平穩定現狀、持續照顧人民生活福利、持續落實世代正義；讓台灣在全球供應鏈中的地位和關鍵角色更為鞏固，讓台灣在國際社會更受支持，讓民主台灣更有力量。