調整再出發！侯友宜競辦7月成立　未來選戰策略曝光　

▲侯友宜到城隍廟掃街拜票 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜接受徵召逾一個月，民調始終不見起色，使得藍營人士異常焦慮，甚至出現「換侯」聲音。但侯陣營在經歷過去一個月上沖下洗的選戰攻防後，團隊已快速進行調整，策略也慢慢改變，接下來侯友宜會以更接地氣方式，主攻黑金、貪腐、治安、國安、經濟倒退等議題，而現在的競選工作室，擬在七月初升級為競選辦公室，廣納各方人士，以擴大侯友宜的決策圈。

侯友宜被徵召後，先是遇到黨內整合逆風，鴻海創辦人郭台銘表面上說支持侯友宜，實則動作頻頻，不排除獨立參選的傳言從未斷過。接著侯友宜主政的新北市後院失火，一個私幼餵藥案延燒數週，重挫侯友宜聲勢，致使民調陷入疲軟。侯從最強母雞變最弱母雞，藍營小雞的憂慮自不在話下。

眼看著侯友宜民調跌落到老三，國民黨主席朱立倫在端午連假期間，親自帶著侯友宜從桃園出發，單單昨天一天， 幾乎走遍半個桃園，桃園市長張善政及議長邱奕勝也陪同，一天8場的公開行程中，就有4場是到宮廟與信眾面對面接觸。由於侯友宜本來就是出身於基層，了解庶民語言，所以接下來黨中央與侯團隊會利用周末時間，讓侯先從廟口開講來與民眾搏感情，以侯擅長的草根語言和民眾面對面溝通，而這就是侯最樸實無華的人設。

侯友宜團隊要角表示，未來不管是廟口、魚塭旁，甚至果園邊都有可能看到侯友宜的身影，他會盡量和在地民眾一起、傾聽大家的心聲、了解大家真實的感受，用百姓聽得懂的話，讓大家知道侯友宜可以為他們做些什麼？幕僚強調， 侯友宜是解決問題的人，下架民進黨只是手段，目的是要讓民眾了解，侯友宜當總統，能為他們帶來什麼樣的改變？而這些基層開講，未來也會透過線上線下一起的方式，讓更多人看到。

對於未來的選戰策略，近侯人士表示，短期會以民進黨造假、發言人公開說謊等事來主攻，包括今日一早，競選工作室發言人呂家愷、柳采葳已到台北市中正一分局舉發賴清德及其總部發言人戴瑋姍散發假訊息；之後會以黑金、貪腐，治安，國安，打經濟成長倒退，來向人民報告自己對國政的看法。

至於七月初競辦成立後會再加入什麼人？知情人士表示，除了黨中央人力將挹注外，過去侯友宜在新北市政府，和過去兩次選舉時所認識的一些人士也都有望加入，包括有選戰經驗、行政經驗的人力，反正就是廣納百川。

