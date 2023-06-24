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陳吉仲嗆「釋迦輸陸自貶國格」　侯友宜競辦轟：自己做不到還扯後腿

▲▼ 台東縣長饒慶鈴與新北市長侯友宜合影 。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

▲台東縣長饒慶鈴與新北市長侯友宜合影 。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者崔至雲／新北報導

在台東縣長饒慶鈴、國民黨副主席夏立言多次與對岸溝通下，台灣釋迦重新開放輸銷中國大陸，不過，農委會主委陳吉仲在臉書認為這是「自貶國格」。侯友宜競選工作室表示，農委會主委最重要的責任，應以農友權益為最優先，民進黨政府做不到幫助農友，竟還敢對努力溝通交流的地方政府酸言酸語，根本是無能還扯地方後腿。「民進黨政府、賴清德做不到的事，就讓侯友宜來做！」

陳吉仲今天在臉書發文直指台東縣長饒慶鈴在配合中國大陸起舞，他認為，農產品外銷不必自貶國格，兩岸農產貿易應回正軌。

競選工作室指出，農友種植農作物耗費大量心力，最希望的就是農產品能順利銷售，確保收益，也避免心血白費，但民進黨政府完全無視農友心聲，執政近八年，「有事推對岸，事事都統戰」，沒有能力跟對岸溝通，進行務實交流，甚至還對農友需求袖手旁觀。如今中央做不到，地方來做，民進黨政府竟還以政治語言大扯後腿，「這到底是什麼樣的政府？心中只有政治，沒有人民！」

競選工作室表示，陳吉仲稱台東縣政府是自損國格，完全是缺乏專業素養的抹黑，台東縣政府能夠成功與對岸進行溝通，是因為制定了一個比中央檢疫規定更嚴苛、更高的生產品質標準，此舉不但聰明，同時更告訴全世界，台灣的農業生產品質標準非常高，「這才是國家自信以及農業能力的象徵，讓國格提升了不只一個檔次」。

「面對中央對外失能、消極不作為，地方只好以自身力量進行串聯」，侯友宜競選工作室說，如今年年初因外銷大陸受阻影響釋迦銷量，台東與新北、嘉義、金門及台中等聯手，打開各大通路，其中在侯友宜的號召下，新北更是在短短3天內，創下10公噸銷售量。民進黨執政以後，造成兩岸關係緊繃，連帶衝擊農產及各項產業權益，「民進黨對於農友的需求無法提供幫助，甚至只會冷言冷語扯後腿，民進黨做不到，就讓侯友宜來做！」
 

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