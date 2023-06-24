　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬來西亞信賴之友會成立　宣示台灣永遠站在民主陣營

▲▼馬來西亞信賴之友會成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲馬來西亞信賴之友會成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

信賴台灣之友會海外分會如火如荼成立，繼上週菲律賓與科羅拉多州分會之後，馬來西亞及寮國分會也於24日正式成立。代表出席的前民進黨主席卓榮泰致詞時表示，這次總統大選有3項重大意義，分別是台灣命運的關鍵、延續本土政權與小英的執政價值。希望大家相挺賴清德，向國際社會傳達，「台灣會永遠站在民主陣營的一邊」。

卓榮泰表示，台灣位居印太民主大同盟關鍵位置，若出現破口，將讓中共往東向太平洋暢行無阻，這次總統大選不僅是台灣命運關鍵，也是世界民主對抗共產極權的命運關鍵。台灣所有的努力是要讓全世界看到台灣，讓國際社會信任台灣是民主國家，因此對內要選出信賴台灣的候選人，對外要向國際社會強調台灣將永遠站在民主陣營這一邊。

大馬台灣商會聯合總會長林凱民表示，中華民國作為亞洲地區第一個民主國家，民主與人權是台灣立國的基礎，更是台灣人民多年來一直追求與珍惜的價值觀。從1990年代開始，台灣展開全面性政治改革，尤其是完成總統直接民選與國會全面改選等成就，是台灣民主化的關鍵歷程。明年2024年的總統選舉，他希望台灣能選出一位最好的領導人。

立委羅美玲表示，今天很高興回到馬來西亞，因為我是馬來西亞女兒，我們也看到很多來馬來西亞奮鬥多年的台商，其中很多都是我多年的好友，今天大家非常熱情，表達對賴副總統的支持，她也呼籲現場的僑胞、台商朋友，明年1月13日，一定要帶著家人，一起回到台灣，投下神聖的一票。

立委邱議瑩表示，今天非常高興能夠跟羅美玲委員陪同卓榮泰前主席，來到吉隆坡參加馬來西亞信賴之友會成立，現場非常多的台商，開車三、四個小時，有的甚至搭飛機三個多小時來到吉隆坡，為的就是表達對賴清德副總統的支持，大家也都紛紛踴躍的想要在今年年底趕快完成機票的訂位，能夠回到台灣投票，能夠支持賴清德，也希望更多海外的台商、僑胞朋友，大家一定返鄉投票，支持賴清德、信賴台灣、支持台灣、守護台灣。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
15歲入行當洗頭小妹！她靠「這幾招」年收破百萬　30歲前買房
竹北16歲傷者是護專學生！　「91％燒燙傷」搶救中
瓦格納叛變！　各國政府反應一次看
她不喝酒、沒肝炎慘罹「巨大肝癌」！　跟愛吃這早餐有關
女網紅「2天連環私訊」求廖峻刪文　惱怒反咬：貴公子網軍誹謗
炎亞綸強吻曾之喬！　畫面被挖
人夫月花80K包養小三！　租屋「每天啪啪」送名牌包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

駐泰代表處爆性騷案　外交部「零容忍」要求駐泰代表莊碩漢辭職

馬來西亞信賴之友會成立　宣示台灣永遠站在民主陣營

大團結！蔡英文出手　小英之友會將全力支持賴清德

幕後／賴清德端政策牛肉瞄準一族群　「做自己」也要讓年輕人有感

快訊／反擊鄭正鈐「你快告啊」　受害人學長：難不成你怕成立誣告

陳吉仲嗆「釋迦輸陸自貶國格」　侯友宜競辦轟：自己做不到還扯後腿

分析／侯友宜後防大開遭柯文哲空軍轟炸　綠調準心也防「高虹安現象」

調整再出發！侯友宜競辦7月成立　未來選戰策略曝光　

柯文哲好感度未增支持度卻飆漲　游盈隆：藍白支持者有完美互補性

遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

煮湯滿眼期待等男友評價　被回「幹嘛煮」她秒變臉

戲精鸚鵡哭腔頻喊「好痛」　啜泣+無辜臉...網笑：影后

駐泰代表處爆性騷案　外交部「零容忍」要求駐泰代表莊碩漢辭職

馬來西亞信賴之友會成立　宣示台灣永遠站在民主陣營

大團結！蔡英文出手　小英之友會將全力支持賴清德

幕後／賴清德端政策牛肉瞄準一族群　「做自己」也要讓年輕人有感

快訊／反擊鄭正鈐「你快告啊」　受害人學長：難不成你怕成立誣告

陳吉仲嗆「釋迦輸陸自貶國格」　侯友宜競辦轟：自己做不到還扯後腿

分析／侯友宜後防大開遭柯文哲空軍轟炸　綠調準心也防「高虹安現象」

調整再出發！侯友宜競辦7月成立　未來選戰策略曝光　

柯文哲好感度未增支持度卻飆漲　游盈隆：藍白支持者有完美互補性

遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

消防鳴笛不斷！竹北、湖口再增6通報　民眾慌：根本不敢開瓦斯

竹北氣爆列他字案偵辦　檢察官證實：指示警方蒐證中

駐泰代表處爆性騷案　外交部「零容忍」要求駐泰代表莊碩漢辭職

打擊率不到1成陳俊秀強勢回歸　升一軍5打席上壘還秀腳程

簡守信、姚仁祿走上「一條不尋常的路」　用心活出自己的樣子

竹北16歲傷者是護專學生！全身「91％燒燙傷」搶救當中

菜市場1元冰棒「結帳變10元」！他當場報警　老闆：這是試吃價

馬來西亞信賴之友會成立　宣示台灣永遠站在民主陣營

父母重男輕女！她扛所有房貸卻沒房間　輕問「我住哪？」紅了眼眶

「80死移民船難」關注度遠低於泰坦號　專家分析6因素

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

政治熱門新聞

退出2024總統選舉？　柯文哲回應：不排除但要有理由

館長《狗官》MV！剛發秒衝3.4萬觀看

賴清德補助私大被頂大生酸爆　作家開戰了

快訊／國民黨爆吃案！記者遭立委性騷申訴未果　藍卻發新聞稿稱結案

快訊／8架次共機今早「抵近24浬線」　國防部：嚴密監控應處

男記者控藍委摳手心15秒被吃案　國民黨回應了

侯友宜酸「選前想起礦工之子」　賴清德辦公室反擊

快訊／洪秀柱發聲　籲國民黨勿「換侯」

遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

柯文哲昔讚賴清德「誠懇」今批「裝可愛」　他嘆：已非以前認識的柯

郭台銘恐獨立參選？　徐巧芯曝解方：國民黨要穩住基本盤

侯友宜不忍了！怒告綠營「餵藥案」亂傳謠言

開砲了！侯友宜轟柯文哲說話顛倒　「兩岸政策變來變去、轉來轉去」

2024總統大選戰術為何？　柯文哲：什麼都沒做對手就自己倒下去

更多熱門

相關新聞

大團結！小英之友會將全力支持賴清德

大團結！小英之友會將全力支持賴清德

距離2024年總統大選還有7個月時間，相較於國民黨面臨整合難題，民進黨主席、副總統賴清德參選步伐穩健，選舉節奏良好。小英之友會榮譽總會長陳時中24日表示，總統蔡英文今天中午邀請賴副總統賴清德與小英之友會及小英志工團的幹部團聚，並聽取百工百業的政策建言，小英之友會也達成共識，將全心全力投入、支持賴副總統。

幕後／賴清德端政策牛肉瞄準一族群　「做自己」也要讓年輕人有感

幕後／賴清德端政策牛肉瞄準一族群　「做自己」也要讓年輕人有感

遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

酸游淑慧跳船投降白色力量　王世堅：愛不到就數落我？

酸游淑慧跳船投降白色力量　王世堅：愛不到就數落我？

評總統民調　日學者點關鍵：賴清德穩定、柯文哲上升、侯友宜苦戰

評總統民調　日學者點關鍵：賴清德穩定、柯文哲上升、侯友宜苦戰

關鍵字：

賴清德民進黨信賴之友會

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

黃子佼爆「吳姍儒假面逼哭大鶴」黑料！

超商浩克又怒了　與新婚妻住台中摩鐵大吵

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

NONO搞失蹤！朱海君昔捧孕肚心碎淚崩

NONO曾爆和AV女優一夜情！她認證「尺寸驚人」

誣陷女網紅崩潰關臉書指對方要求！廖峻兒子怒曝「私下LINE對話」鐵證

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

加油員提醒開錯道　男乘客暴怒揮刀濺血

TOYOTA「新 8人座MPV」登場

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面