竹北瓦斯氣爆！少年睡夢中被炸　舅曝「全身9成燙傷」插管治療中

▲竹北氣爆，傷者舅舅、該棟大樓的主委彭梓銨。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳凱力、陸運陞、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹北今早傳出瓦斯壓力異常，導致中正東路一處住宅大樓9樓氣爆，一名睡夢中的16歲少年當場遭炸、全身9成一至二度灼傷，緊急送往林口長庚治療。傷者舅舅、同時也是該棟大樓的主委彭梓銨表示，今年社區消防檢查才剛完成，發生氣爆也不是消防的問題，現在真的不知道該怎麼辦，「政府真的要出面處理！」

這起氣爆共釀成3人受傷，分別為16歲少年、姊姊、及母親，其中少年傷勢最為嚴重，燒傷面積達九成以上，目前送林口長庚，正在插管急救；而姊姊及母親則傷勢較輕微，均無生命危險；爸爸則是外出逃過一劫。

彭梓銨無奈表示，今年消防檢查才剛結束，「(氣爆)不是我們的問題，睡夢中發生這種事，誰都不願意，真的不知怎麼講，這麼年輕的孩子，現在在加護病房，政府真的要出面處理！」

彭梓銨說，氣爆起火點應該就在姪子的房間，爆炸威力之強，導致牆壁都倒了，同住的姊姊、媽媽也有輕微燙傷，事發當下還是自己趕快將少年救出，救護車根本就來不及，「睡夢中發生這種事，真的是不願意！」

▼竹北今早傳出瓦斯氣爆，少年在睡夢中被炸傷。（圖／記者陸運陞攝）