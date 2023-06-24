竹北氣爆「冷氣室外機墜落」！9F內部慘況曝光　室內一片焦黑

▲竹北氣爆，9樓內部慘況曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、陸運陞、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹北今(24日)上午8時許發生瓦斯加壓站壓力異常，造成15宅瓦斯外洩、15宅火警，其中中正東路215號9樓民宅更傳出氣爆，導致一名年僅16歲的少年全身灼傷。由於氣爆威力強大，窗戶玻璃碎裂噴飛，9樓一戶住家冷氣室外機也被炸到懸掛半空，稍早清理現場時更是不堪重量負荷、整台墜落；現場警消在撲滅火勢後進入受損最嚴重的9樓勘查，內部慘況也曝光。

竹北因整壓站軸流閥遭到雜物入侵，導致瓦斯氣壓暴增，進而釀成多處瓦斯外洩、火警案件，119報案專線一早就被打爆，其中中正東路215號9樓民宅最為嚴重，當場發生氣爆，外牆一片焦黑，造成一名16歲少年全身灼傷，緊急送往醫院治療。

由於氣爆威力強大，安裝在外牆的冷氣室外機也一度被炸到傾斜懸在半空，稍早進行現場清理時，懸空的管線不堪重量負荷而斷裂，冷氣室外機整台自9樓高空墜下，場面相當驚悚。

▲懸掛在半空的冷氣室外機突從9樓高度墜下。（圖／記者陸運陞攝）

警消在撲滅火勢後走進受損最嚴重的9樓勘查，屋內被炸得面目全非，牆壁、天花板一片焦黑，地面也散落雜物、碎片殘骸，地上滿是警消救援時的積水，情況十分慘烈。

在氣爆案發生後，目前新竹縣府由產發處、消防局、瓦斯公司成立三即災害應變中心。

▼警消前往9樓室內勘查。（圖／記者陳凱力翻攝）