　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹北氣爆「冷氣室外機墜落」！9F內部慘況曝光　室內一片焦黑

▲▼竹北氣爆，9樓內部慘況曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北氣爆，9樓內部慘況曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、陸運陞、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹北今(24日)上午8時許發生瓦斯加壓站壓力異常，造成15宅瓦斯外洩、15宅火警，其中中正東路215號9樓民宅更傳出氣爆，導致一名年僅16歲的少年全身灼傷。由於氣爆威力強大，窗戶玻璃碎裂噴飛，9樓一戶住家冷氣室外機也被炸到懸掛半空，稍早清理現場時更是不堪重量負荷、整台墜落；現場警消在撲滅火勢後進入受損最嚴重的9樓勘查，內部慘況也曝光。

竹北因整壓站軸流閥遭到雜物入侵，導致瓦斯氣壓暴增，進而釀成多處瓦斯外洩、火警案件，119報案專線一早就被打爆，其中中正東路215號9樓民宅最為嚴重，當場發生氣爆，外牆一片焦黑，造成一名16歲少年全身灼傷，緊急送往醫院治療。

由於氣爆威力強大，安裝在外牆的冷氣室外機也一度被炸到傾斜懸在半空，稍早進行現場清理時，懸空的管線不堪重量負荷而斷裂，冷氣室外機整台自9樓高空墜下，場面相當驚悚。

▲▼竹北氣爆，冷氣室外機墜落。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼竹北氣爆，冷氣室外機墜落。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼竹北氣爆，冷氣室外機墜落。（圖／記者陸運陞攝）

▲懸掛在半空的冷氣室外機突從9樓高度墜下。（圖／記者陸運陞攝）

警消在撲滅火勢後走進受損最嚴重的9樓勘查，屋內被炸得面目全非，牆壁、天花板一片焦黑，地面也散落雜物、碎片殘骸，地上滿是警消救援時的積水，情況十分慘烈。

在氣爆案發生後，目前新竹縣府由產發處、消防局、瓦斯公司成立三即災害應變中心。

▼警消前往9樓室內勘查。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼竹北氣爆，9樓內部慘況曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼竹北氣爆，9樓內部慘況曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼竹北氣爆，9樓內部慘況曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
金馬導演爆侵犯30女「疑照玩交友App」！　零悔意：我就好色
26歲女懷胎9月！夜遊旗津被逮　友狂笑：逛街逛到被抓走
16歲少年滿身血、全身皮膚脫落！　借浴室求救：我好衰
炎亞綸被黑了？舊愛公開對話被揪「2大疑點」　網愣：很多奇怪地
快訊／瓦格納首腦：已佔領俄軍基地！　要求國防部長出面談判
誣陷女網紅崩潰關臉書指對方要求！廖峻兒怒曝「私下LINE對話
竹北氣爆增至3傷！屋毀人傷怎麼賠？瓦斯公司竟要等縣府公告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞擊畫面曝！24歲男夜騎返鄉過端午　省道詭撞小貨車手腳斷骨

瓦斯公司估竹北氣爆300受災戶　里長怒噴：４個里漏氣恐達千戶

獨／竹北氣爆一家3人輕重傷！16歲少年選讀護理　慘被炸成90％燒傷

竹北氣爆！隔壁嬤目睹少年借浴室…全身燒傷皮脫落喊：我好衰

竹北氣爆增至3傷！屋毀人傷怎麼賠？瓦斯公司竟要等縣政府公告

竹北瓦斯氣爆！少年睡夢中被炸　舅曝「全身9成燙傷」插管治療中

快訊／端節悲劇！女攀中央尖山遭落石砸頭慘死　空勤吊掛下山

呷好道相報！百萬名錶綠水鬼只要20萬　她「以為賺到」險挨詐

高雄男猝死路邊！離開義大醫院頂38度高溫　走300公尺突倒地亡

竹北氣爆「冷氣室外機墜落」！9F內部慘況曝光　室內一片焦黑

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

媽見床上有大便質問2汪！　凶手柴開飛機耳心虛瞇眼

煮湯滿眼期待等男友評價　被回「幹嘛煮」她秒變臉

撞擊畫面曝！24歲男夜騎返鄉過端午　省道詭撞小貨車手腳斷骨

瓦斯公司估竹北氣爆300受災戶　里長怒噴：４個里漏氣恐達千戶

獨／竹北氣爆一家3人輕重傷！16歲少年選讀護理　慘被炸成90％燒傷

竹北氣爆！隔壁嬤目睹少年借浴室…全身燒傷皮脫落喊：我好衰

竹北氣爆增至3傷！屋毀人傷怎麼賠？瓦斯公司竟要等縣政府公告

竹北瓦斯氣爆！少年睡夢中被炸　舅曝「全身9成燙傷」插管治療中

快訊／端節悲劇！女攀中央尖山遭落石砸頭慘死　空勤吊掛下山

呷好道相報！百萬名錶綠水鬼只要20萬　她「以為賺到」險挨詐

高雄男猝死路邊！離開義大醫院頂38度高溫　走300公尺突倒地亡

竹北氣爆「冷氣室外機墜落」！9F內部慘況曝光　室內一片焦黑

撞擊畫面曝！24歲男夜騎返鄉過端午　省道詭撞小貨車手腳斷骨

瓦斯公司估竹北氣爆300受災戶　里長怒噴：４個里漏氣恐達千戶

金馬導演爆侵犯30女「疑照玩交友APP」！　零悔意：我就好色，標準的渣

不給喬丹面子！黃蜂米勒重申：我心中史上最佳是喬治

北韓「嚴重饑荒」居民自殺率增　糧食價格疫情後瘋狂飆漲

中央政府債務估明年超過7兆　國民黨團：賴清德卻大撒幣政策買票

台版《魷魚遊戲》總決賽！養眼四大天菜全都在　原子少年陳治廷大熱冠軍人選

第3個品牌北上開店！台中HUN混集團歐陸餐酒館8月插旗大安區

獨／竹北氣爆一家3人輕重傷！16歲少年選讀護理　慘被炸成90％燒傷

愛莉莎莎挨罵3天「教練男友發聲了」！他半夜跟著道歉：希望社會有更多愛

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

社會熱門新聞

男撿手機送派出所竟挨告！警方回應了

帶女友上摩鐵狂歡飄怪味　床下藏「愛馬仕」慘了

誣陷廖峻性侵未遂　女網紅詐欺黑歷史被起底

高雄老司機怒了！一通電話讓全套店遭滅

竹北氣爆瞬間影片曝　街上人車驚恐逃離

即／竹北氣爆　15宅起火、12宅瓦斯外洩

竹北氣爆！16歲少年全身燙傷送醫搶救

竹北多點氣爆+起火搶救畫面曝　119急喊：遠離這區域

院長夜揪護理師值班室激情！綠帽夫崩潰求償

雙B陽明山對撞全毀　20歲賓士男逆超撞BMW

阿堂鹹粥商標沒人要！老闆「偷渡」被抓包

5億高中生遊行將上台？　高大成控冒名

行人闖紅燈遭4車連撞亡！駕駛下場曝

控黃健瑋性侵反被酸　女演員自殺獲救

更多熱門

相關新聞

竹北氣爆瞬間影片曝　街上人車驚恐逃離

竹北氣爆瞬間影片曝　街上人車驚恐逃離

今(24日)早上午8時許，新竹縣竹北發生瓦斯氣爆意外，消防局8接獲15處民宅火警通報、15處民宅瓦斯外洩通報，而事發當時的爆炸瞬間影片也曝光，大量碎片空中飛舞，路上民眾、騎士、駕駛見狀紛紛避之唯恐不及。

軸流閥「雜物入侵」！竹北氣爆禍首曝光

軸流閥「雜物入侵」！竹北氣爆禍首曝光

竹北氣爆！16歲少年全身燙傷送醫搶救

竹北氣爆！16歲少年全身燙傷送醫搶救

竹北氣爆！整壓站軸流閥「雜物入侵」惹禍

竹北氣爆！整壓站軸流閥「雜物入侵」惹禍

3年前竹北買房今遇氣爆　住戶父親傷勢曝

3年前竹北買房今遇氣爆　住戶父親傷勢曝

關鍵字：

竹北瓦斯氣爆

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

黃子佼爆「吳姍儒假面逼哭大鶴」黑料！

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

NONO搞失蹤！朱海君昔捧孕肚心碎淚崩

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

NONO曾爆和AV女優一夜情！她認證「尺寸驚人」

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

交往黃子佼早大方承認？　陶晶瑩回嗆小S洩關鍵對話

TOYOTA「新 8人座MPV」登場

快訊／大小S「正式提告葛斯齊」！

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面