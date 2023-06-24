竹北氣爆！隔壁嬤目睹少年借浴室…全身燒傷皮脫落喊：我好衰

▲9樓的隔壁阿嬤目睹媽媽扛著少年前來借用浴室。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、陸運陞、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹北今早傳出瓦斯壓力異常，導致中正東路一處住宅大樓9樓氣爆，一名睡夢中的16歲少年當場遭炸、全身9成一至二度灼傷，緊急送往林口長庚治療。9樓隔壁的阿嬤也還原氣爆當下情況，表示當下聽到爆炸巨響，一開門就見隔壁的媽媽抬著兒子過來求救借浴室，當時少年滿身是血、全身皮膚幾乎都脫落，阿嬤隱約還聽到少年說了一句「我好衰！」

住在氣爆戶隔壁的鄰居阿嬤說，事發當下上午約8點，她已經起床吃完早餐，當時就聞到很濃重的瓦斯味，警覺可能有狀況，趕快回房間穿起衣褲，隨後短短不到5分鐘，就聽到氣爆巨響，嚇得趕緊拿鑰匙打開門準備逃生，怎料門一開，就見隔壁的媽媽扛著全身燒傷的兒子來求救，向她借用浴室。

阿嬤說，當時見到少年全身皮膚都脫落、滿身是血，傷勢很嚴重，衣服幾乎都燒沒了，只有臉部還算完好，「我就說趕快去(浴室)！」那時弟弟還有意識，阿嬤隱約還聽到少年抱怨，哀怨直呼「我好衰」。

阿嬤表示，由於氣爆的火煙影響，電梯已經無法使用，自己只好沿著樓梯走下樓逃生，過程極度驚恐，到6樓時一度快昏倒，還是兒子趕到牽著她走下來，「我真的很害怕、很驚惶！」

▼竹北今早因瓦斯壓力異常引發民宅氣爆。（圖／記者陳凱力翻攝）