竹北氣爆增至3傷！屋毀人傷怎麼賠？瓦斯公司竟要等縣政府公告





記者陳凱力、郭玗潔／新竹報導

新竹縣竹北今(24日)上午8時許發生瓦斯加壓站壓力異常，引發多起民宅火警、瓦斯外洩案，119報案電話也被打爆。截至目前為止，消防局共受理竹北15件瓦斯漏氣案、以及15件住宅火警，其中除了1名16歲少年全身1至2度燙傷外，還有2名傷者自行就醫急診。新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮稍早也趕到現場釐清案發原因，至於受災民眾人身、財物的損害要如何賠償，他表示，還需等縣政府正式公告才能確定。

▲新竹發生瓦斯加壓站壓力異常，引發多起民宅火警、瓦斯外洩案。（圖／記者陳凱力翻攝）

竹北今發生多起瓦斯外洩、火警案件，119報案專線一早就被打爆，其中中正東路215號9樓民宅最為嚴重，當場發生氣爆，屋內被炸得面目全非，牆壁、天花板一片焦黑，造成一名陳姓少年全身1至2度燒燙傷，經送竹北東元醫院，因傷勢嚴重，轉送林口長庚急救中。此外，還有2名傷者自行到醫院急診，皆為輕傷，目前已回家休養。

▲9樓內部慘況。（圖／記者陳凱力翻攝）

劉顯榮也到場說明，今早8時26分接獲通報，竹北有民宅發生瓦斯燃燒，立即派員查處，初步了解為中正國小旁一處整壓站軸流閥有雜物跑入，造成皮膜受損、瓦斯壓力過高，原本供氣壓力應在200毫米水柱，但流量卻達到1000毫米水柱，導致民眾住宅點火火焰過高，進而導致燃燒災情，目前已經全面控制，將主要開關關閉後就不會造成影響。

劉顯榮指出，整壓站都是區域型，只要整壓站沒有問題，該區瓦斯使用就沒有疑慮，目前受影響的區域是在東區，詳細影響戶數、災損還需要統計釐清。至於賠償受災民眾的部分，他表示需等縣政府正式公告，目前還沒有辦法確認。

▼新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮。（圖／記者陳凱力翻攝）