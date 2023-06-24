獨／竹北氣爆一家3人輕重傷！16歲少年選讀護理　慘被炸成90％燒傷

▲竹北氣爆，9樓內部慘況曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、陸運陞、劉人豪／新竹報導

新竹縣竹北今早8時許發生瓦斯壓力異常，導致中正東路一處住宅大樓9樓氣爆，正在睡覺的16歲少年遭炸，全身約9成一至二度灼傷送醫急救，同住的姊姊以及母親也受傷就醫。該戶的友人指出，少年今年準備升高一，志願選擇護理科系，得知出事讓大家都很震驚且難過。

▲9樓內部一片焦黑。（圖／記者陳凱力翻攝）

竹北市因瓦斯加壓站壓力異常，今早引發多起民宅火警、瓦斯外洩案，119報案電話也被打爆。截至目前為止，消防局共受理竹北15件瓦斯漏氣案、以及15件住宅火警。

中正東路住宅大樓9樓氣爆造成3人受傷，分別為16歲少年、姊姊、及母親，其中少年傷勢最為嚴重，燒傷面積達九成以上，目前送林口長庚插管急救；而姊姊及母親則傷勢較輕微，均無生命危險；爸爸則是外出逃過一劫。

▲新竹竹北瓦斯壓力異常，釀多處民宅外洩、氣爆。（圖／記者陳凱力翻攝）

該住戶的友人指出，少年為今年國三學測升高一學生，因為母親是護理師，所以對護理產生興趣，這次的志願也是選擇護理科系，並且說少年平時相當乖巧，母親人也很好，得知上年8、90%以上燙傷，讓大家很震驚且難過。