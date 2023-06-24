瓦斯公司估竹北氣爆300受災戶　里長怒噴：4個里漏氣恐達千戶

▲新竹竹北瓦斯壓力異常，釀多起民宅火警、瓦斯外洩案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、郭玗潔／新竹報導

新竹縣竹北今(24日)上午8時許發生瓦斯加壓站壓力異常，引發多起民宅火警、瓦斯外洩案，119報案電話也被打爆。截至目前為止，消防局共受理竹北15件瓦斯漏氣案、以及15件住宅火警，造成3人輕重傷，詳細影響戶數、災損還需要統計釐清，瓦斯公司初估，受影響戶數約有300戶，不過當地里長認為不只，因為光是氣爆大樓就有快百戶人家，而漏氣範圍包含4個里甚至到新埔，被影響的住戶可能高達上千。

竹北今發生多處瓦斯外洩、火警案件，119報案專線一早就被打爆，其中中正東路215號9樓民宅最為嚴重，當場發生氣爆，屋內被炸得面目全非，牆壁、天花板一片焦黑，造成一名16歲陳姓少年全身1至2度燒燙傷，經送竹北東元醫院，因傷勢嚴重，轉送林口長庚急救中，姊姊和媽媽也在氣爆中受傷，所幸皆為輕傷，目前已回家休養。

新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮也到場說明，今早8時26分接獲通報，竹北有民宅發生瓦斯燃燒，立即派員查處，初步了解為中正國小旁一處整壓站軸流閥有雜物跑入，造成皮膜受損、瓦斯壓力過高，原本供氣壓力應在200毫米水柱，但流量卻達到1000毫米水柱，導致民眾住宅點火火焰過高，進而導致燃燒災情，目前已經全面控制，將主要開關關閉後就不會造成影響。

瓦斯公司初估，此次受影響戶數約有300戶，不過當地里長認為不只，因為光是氣爆的那一棟大樓，就快要一百戶，其他漏氣範圍更大，包含4個里甚至到新埔，如果連漏氣都算，受影響的戶數會超過千戶，不過消防局的財損認定可能會比較嚴格。