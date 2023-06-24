司法界性騷＋用職權報復辦私案　媒體人：司法還有信賴可言？

▲懲戒法院院長李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）



記者陶本和／台北報導

性騷案從政壇、演藝圈一路延燒到各行各業，針對懲戒法院前院長李伯道性騷擾女部屬案，資深媒體人林朝鑫表示，如果司法無法保護被害人，甚至成為加害者，還利用司法的職權為自己掩護、挾怨報復濫辦私案，這樣的司法還有什麼信賴可言？

林朝鑫認為，懲戒法院前院長李伯道性騷擾女部屬，獲總統令核准退職，爽領退休俸，這已經很扯，但至少李伯道沒機會再利用「院長」權勢。調查局台北市調查處中正站組長劉錦勳被控性騷擾三顧公司前董事長楊智惠，到三顧公司演講營業秘密法相關規範，立案偵辦楊智惠營業秘密案，這是「生吞活剝」當事人嗎？

林朝鑫指出，三顧是一家什麼樣的公司？據媒體調查，三顧公司7席董事有1席是國發基金派任，2席法人代表的董事長都是陳宗基，陳並擔任三顧副董事長。三顧轉投資的樂迦再生科技，9席董事由國發基金派任1席，4席皆登記三顧公司指派，顯示三顧主導樂迦，陳宗基常對外表示自己「向政府募資」能力強大。

林朝鑫指出，媒體報導接獲三顧離職員工爆料，陳宗基有強大的政商關係，還有不少紅粉知己，都在三顧、樂迦公司領薪任職，爭風吃醋紛爭不少，其中一名女主角是蔡姓市議員參選人。去年六月，陳宗基舉辦聯誼餐會，兩名女子席間互相聊天，發現彼此都是陳的紅粉知己，先相擁而泣，再和陳宗基發生肢體衝突！

林朝鑫說，調查局督察處約詢楊智惠，楊女說前年她接任三顧董事長，劉錦勳到公司演說《營業秘密法》規範，親口告訴她「陳宗基是我的兄弟」！前年底公司在錢櫃西門町包廂聚餐，現場有劉錦勳、傳播妹，劉一直往她身體靠過來，抓頭強吻嘴巴，被親到嘴角，她覺得噁心又氣憤，劉竟然說「你很漂亮，我忍不住」。

林朝鑫說，這是什麼對話？調查官看到漂亮女生，忍不住就可強吻對方嗎？更匪夷所思的是，去年1月劉錦勳帶一整桌中正站調查官到三顧公司吃尾牙，後來立案偵辦楊智惠被控竊取三顧公司機密的營業秘密案，楊女被拘提進市調處，認出監看她的調查官至少有2位是當天座上賓，劉錦勳還如影隨行岀現在她周遭。

林朝鑫指出，先強吻性騷，追求糾纏不成，再立案偵辦、拘捕調查，半夜上銬留置、還不斷出現在性騷被害人的眼前；如此的辦案方式，比性騷擾更惡劣萬分，難怪當事人獲釋後出現創傷後壓力症候群。

林朝鑫認為，劉錦勳身為調查官，卻爆出性騷擾當事人，又與案件公司副董事長陳宗基為舊識好友，立案動機顯不單純，其中是否有彼此配合疑似替三顧出頭的拘提搜索行動？是否有更多的案外案？嗑瓜觀眾肯定會懷疑「其中必有緣故」！民眾會如何看待被控性騷擾女教授、再偵辦女教授的司法機關？