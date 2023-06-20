侯友宜喊上任就恢復特偵組　游淑慧讚：唯一強調司法正義的參選人

▲侯友宜19日赴台大與學生座談。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜19日赴台大「校園總統馬拉松」座談會，除拋出個人的「四個堅持」叫陣總統蔡英文外，也回應學生提出的能源、選舉與兩岸等問題，其中也包括「上任就恢復特偵組」，立刻清查民進黨八年弊案。對此，國民黨台北市議員游淑慧20日就在臉書大讚，侯友宜是總統大選中，唯一不斷強調司法與公平正義的候選人。

游淑慧指出，侯友宜昨天拋出居住正義、國防自主、兩岸和平、穩定能源4大政策方向，其中她認為最直球對決的是，侯友宜說參選的目的是讓青年「遠離戰場，進入職場」。她提到，侯友宜之前曾跟她說過，自己這輩子都只有一個工作，保護人民的身家性命，不管是刑警、市長或者是總統，而讓中華民國走對方向，就是保護台灣最好的方式。

此外，游淑慧認為，侯友宜也是候選人裡面唯一不斷強調司法與公平正義的候選人，不論是恢復特偵組或查弊案。「試想民進黨執政這8年有多少弊案可以查？」她表示，所以也難怪民進黨現在為什麼只打侯友宜，寬容民眾黨參選人柯文哲。

「這次的選舉沒有人談司法的公平與正義，但這其實是很多人心中的痛」，游淑慧舉例，這幾天有一個新聞，女兒被性侵且拍攝不雅影片因此輕生，而父親自己復仇，動用私刑虐死惡狼被判刑，但結果網友卻一面倒支持父親的「私法正義」。對此，她質疑，「這不就是因為人民對司法公義並不信任的訊號嗎？」

因此，游淑慧喊話，接下來也要勇敢地拋出政策、堅定地說服台灣人民，「侯市長要展現漢子本色，我們一起 Run,Don’t Walk！」