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判丁允恭撤職「就是李伯道」　受害女老公：等著看你的下場

▲▼懲戒法院院長李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

▲李伯道傳出涉嫌性騷擾案件。（圖／記者吳銘峯攝）

記者劉維榛／綜合報導

懲戒法院前院長李伯道遭指控涉嫌性騷擾，而受害女子老公連續發兩篇千字長文，揭露妻子被4度性騷擾及痛批德不配位，不過第二篇為了顧及妻子感受已撤下，盼各界別再轉發。稍早，受害女子老公發文提到，當初判決丁允恭撤職，停止任用三年的人就是李伯道，讓他怒嗆「我等著看你的下場！」

受害女子老公昨（21）日以1600多字痛訴，李伯道於今年3月期間「陸續四度性騷擾內人」，第一次的騷擾，李伯道或許還可藉辭酒醉，但其後三次在院長辦公室的行為，就再無遁詞，這絕對是假藉權力對部屬實施違反個人意志的性騷擾行為，沒有半點模糊空間。

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到了今日，受害女子老公再寫下3400字痛斥李伯道「德不配位」，但事後突然刪文，原因是妻子擔心波及其他無辜的同仁，讓整起事件的焦點模糊，於是決定撤回文章，盼各界不要再轉載。

由於李伯道昨日聲明指出，5月是因健康因素而請辭懲戒法院院長一職，「忽聞傳媒報導本人涉有性騷擾情事，有如晴天霹靂。」李伯道自認，從事公職40餘年，平時與同事正常互動，從未逾矩，對於媒體指涉之當事人，因其職務上關係，在懲戒法院工作期間，有較密切的工作往來，如果在若干場合確有讓對方感到不適，「本人感到非常抱歉與遺憾，願意坦然接受司法院調查及負起責任。」

此聲明一出，受害女子老公難以接受，指出「對內人的冒犯與侵害，簡化為雙方認知上的差距，這種毫無誠意又避重就輕的回應，我們絕不接受。我一定會要他誠實的面對他所做的一切錯事！」

稍早，受害女子老公再度發聲，表示前高雄市政府新聞局長丁允恭，在網路上PO出前女友的非私密性照片，結果被懲戒法院二審認定行為構成性騷擾，判決丁允恭撤職，停止任用三年，「做出這件判決的審判長，就是前懲戒法院院長李伯道。」

對此，受害女子老公直呼，「李伯道，你自己知道你對內人做了些什麼事，哪一件不比丁允恭的行為更嚴重？何只『在若干場合，讓她感到不適』這麼輕淡？你判丁允恭撤職，你如何審判自己的醜行？我等著看你的下場！」

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