懲戒法院前院長爆4度性騷！受害女老公「我會找到你」：欠一句道歉

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李伯道爆4度性騷！受害女老公喊話「我會找到你」：欠內人一句道歉

▲▼懲戒法院院長李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

▲李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

記者曾筠淇／綜合報導

懲戒法院前院長李伯道傳出涉嫌性騷擾案件，事後受害女子的老公發文表示，事件被踢爆後，老婆承受很大的壓力，但仍寫完申訴書，今（21）日就會向司法院提出正式申訴。接著，他也描述太太被騷擾的細節，喊話李伯道「我一定會要你看著我的眼睛，對我說出，你欠內人的那一句道歉」。

受害女子的老公在臉書發文表示，自事件爆發，太太承受很大的壓力，擔心一路保護自己、讓李伯道離開職務的長官林輝煌院長會被外界誤以為包庇和吃案，因此昨晚熬夜寫完申訴書，今會向司法院提出正式申訴。

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先生表示，李伯道在今年3月4度騷擾太太，「第一次的騷擾，李伯道或許還可藉詞酒醉，但其後三次在院長辦公室的行為，就再無遁辭，這絕對是假藉權力對部屬實施違反個人意志的性騷擾行為，沒有半點模糊空間」。

先生說，太太被騷擾後，一直不敢告訴他，直到5月初、李伯道離職，他才得知，「因為她知道我的性格爆烈，她深怕我會在一怒之下，把司法院的屋頂給掀了」。他認為，李伯道雖下台，但並未面對錯誤，也無向太太誠懇道歉，「原來，從3月開始，我有時半夜起身，會發現內人孤坐在客廳發呆，她為何時常半夜輾轉難眠？甚而偷偷流淚，原來都是被李伯道這個混蛋傷害所致」。

▲▼受害者的老公發文。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼受害者的老公發文。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼受害者的老公發文。（圖／翻攝自Facebook）

先生透露，太太說自己很感謝林輝煌，因為說出此事時，對方沒有懷疑，更不覺得要大事化小，反而「陪著她一起流淚，一起痛罵李伯道，『這個禽獸應該要下地獄』、『一定要給他死』」。事後林輝煌也鼓勵太太提起告訴，但太太不是公眾人物、不想被指指點點，所以只請林輝煌協助自己與李伯道隔離，不要看到這個人就好。

林輝煌當時承諾，在未經同意前，絕對不會提起此事，因此當事件被踢爆時，太太才會如此驚恐。先生說，太太起初本想否認此事，但又擔心保護自己的長官要背上「包庇」、「吃案」的黑鍋，所以最後才決定站出來說明。

先生也透露，寫這篇文章前，他並沒有事先告訴太太，他只是想藉此表達對林輝煌的感謝，「您是一位難得的好長官，司法界不應該失去這麼優秀的一位首長。」至於李伯道，他直呼「我當然會找到你，我一定會要你看著我的眼睛，對我說出，你欠內人的那一句道歉」。

本文獲撰寫人授權引用

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