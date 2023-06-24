女老師誘姦少年「樹林打野戰、校內%%」！　誘：我會吃避孕藥

▲蘇格蘭一名女老師誘拐未成年男學生發生性關係。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

蘇格蘭愛丁堡市一名女老師與未成年男學生維持不正當關係超過6個月，並且經常在小樹林或是學校內發生性行為，女方甚至還向學生傳性暗示簡訊，並告知對方，自己會吃避孕藥，這樣就可以「盡情激戰」。該名女老師被控與未成年者發生性關係，將於7月被判刑。

根據《每日星報》報導，36歲女老師米勒（Jacqueline Millar）誘拐自己的未成年男學生長達6個月，期間多次與少年親吻、擁抱、調情，甚至是發生性行為。不僅如此，她還會透過社群媒體傳各種性暗示簡訊。米勒23日出庭時，坦承在擔任教師期間與未成年學生發生性關係。

根據法庭文件，米勒還告訴少年，自己會服用避孕藥，這樣就可以盡情上床。調查指出，米勒與男學生最初只是在車上約會，並且親吻擁抱對方，但2周後，米勒將車開到一片人煙罕至的樹林，隨後脫光自己的衣服，與少年打野戰。食髓知味的米勒開始多次與少年發生性關係，為了追求刺激，兩人甚至還會在校內激戰，米勒更會在窗戶貼上紙張，以免被他人發現兩人的行為。

男學生畢業離開學校後，兩人的不正當關係仍在繼續，性交的地點則從學校改為米勒家。然而2022年3月，兩人疑似在米勒家中發生衝突，米勒報警稱自己被襲擊，警方深入調查後，才發現了這段扭曲的關係。

米勒隨後也認罪，坦承與未成年人發生性關係。然而她的辯護律師卻強調，米勒在職期間受到同事的高度尊重，且有清白紀錄。米勒強調，自己並沒有告訴少年會吃避孕藥，也堅稱兩人第一次發生性行為是在車上，而非樹林裡，同時指出，並未在學校內發生過性行為。