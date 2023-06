女老師誘姦少年「樹林打野戰、校內%%」！　誘：我會吃避孕藥

▲蘇格蘭一名女老師誘拐未成年男學生發生性關係。(示意圖/CFP)



記者王佩翊/編譯

蘇格蘭愛丁堡市一名女老師與未成年男學生維持不正當關係超過6個月,並且經常在小樹林或是學校內發生性行為,女方甚至還向學生傳性暗示簡訊,並告知對方,自己會吃避孕藥,這樣就可以「盡情激戰」。該名女老師被控與未成年者發生性關係,將於7月被判刑。

根據《每日星報》報導,36歲女老師米勒(Jacqueline Millar)誘拐自己的未成年男學生長達6個月,期間多次與少年親吻、擁抱、調情,甚至是發生性行為。不僅如此,她還會透過社群媒體傳各種性暗示簡訊。米勒23日出庭時,坦承在擔任教師期間與未成年學生發生性關係。

根據法庭文件,米勒還告訴少年,自己會服用避孕藥,這樣就可以盡情上床。調查指出,米勒與男學生最初只是在車上約會,並且親吻擁抱對方,但2周後,米勒將車開到一片人煙罕至的樹林,隨後脫光自己的衣服,與少年打野戰。食髓知味的米勒開始多次與少年發生性關係,為了追求刺激,兩人甚至還會在校內激戰,米勒更會在窗戶貼上紙張,以免被他人發現兩人的行為。

男學生畢業離開學校後,兩人的不正當關係仍在繼續,性交的地點則從學校改為米勒家。然而2022年3月,兩人疑似在米勒家中發生衝突,米勒報警稱自己被襲擊,警方深入調查後,才發現了這段扭曲的關係。

米勒隨後也認罪,坦承與未成年人發生性關係。然而她的辯護律師卻強調,米勒在職期間受到同事的高度尊重,且有清白紀錄。米勒強調,自己並沒有告訴少年會吃避孕藥,也堅稱兩人第一次發生性行為是在車上,而非樹林裡,同時指出,並未在學校內發生過性行為。

