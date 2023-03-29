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「來我家看小狗」！要女童開腿拍猥褻照　變態男下場慘曝

▲桃園市1名4歲女童24日凌晨被發現躺在床上無呼吸心跳，媽媽發現趕緊送醫急救仍不治，警方察覺女童疑似長期營養不良，已報請檢察官相驗確認死因。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲廖男對女童說「想看可愛小狗要讓我拍照」，指導她開腿做出猥褻動作。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／台東報導

台東廖姓男子朝一對小姊弟說他家有養可愛小狗，將他們拐至家中，卻要小姊姊正躺面對鏡頭，撐開自己大腿，做出猥褻動作，廖男並拿手機拍下數張照片。女童媽媽得知報警，並在他手機發現女童不雅照，法院審後依誘使兒童被拍攝猥褻行為罪，處有期徒刑3年8月。

家住台東的廖姓男子，2019年1月24日遇到一對年幼小姊弟，向他們說「家中有養小狗，要不要來看」，喜歡動物的小姊弟開心答應後，跟著廖男回到他家，接著廖男將小姊姊帶至房間內，表示「要看小狗要先讓我拍照」，要她正躺穿著衣服面對鏡頭，以雙手拉開自己大腿，並指揮她擺出猥褻動作，進而拍下數張照片留存。

事情經小姊弟的媽媽發現並報警，警方前往廖男住處搜索，在他手機與電腦內查扣數張相關照片，廖仍辯稱照片不是他拍的，瞎掰當天還有其他數名孩子在場，照片是孩子拿他手機亂拍的。

女童表示，當天因為想看狗狗跟著到廖男家中，家裡沒有其他人，廖就一直拜託她讓他拍照，並說「之前也有小朋友脫掉衣服給他拍過」，她覺得很煩就答應拍照，但拒絕脫衣服，拍完後廖就對她和弟弟說「爸媽要回來了、他們不喜歡小孩子」，於是要她們趕快離開。

檢警調查發現，廖男10幾年以來，屢次因妨害性自主、違反兒童及少年性交易防制條例進出檢調單位與法庭，如今又對幼童進行猥褻行為，不斷矢口否認，未與女童與其家屬道歉和解，台東地院審後以引誘使兒童被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，處廖男有期徒刑3年8月，全案可上訴。

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