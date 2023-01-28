大法官讓小王絕地反攻！偷腥妻還聯手助陣　綠帽夫挨告有夠慘

▲人夫嗆小王被判刑，小王乘勝求償卻碰壁。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1名葉姓人夫因懷疑妻子外遇開餐廳的呂男，2019年到呂男店內砸東西示威，嗆呂男若不搬走「你家裡也會有事」，還揚言公布呂男「誘拐別人老婆上床」，反遭呂男提告恐嚇危害安全罪判處拘役40天，呂男並乘勝再提告求償精神慰撫100萬元，台北地院審理雖認定葉男有錯，但呂男超過2年時效才提告索賠，判呂男敗訴，可上訴。

本案發生時，呂男開的餐廳就在葉男夫妻所住社區裡，葉男疑心妻子和呂男有染，多次為此爭吵，2019年5月24日傍晚，葉男接小孩經過呂男餐廳，發現妻子竟在店內和呂男喝咖啡聊天，葉男暴怒衝進去拍桌、打翻吧檯上的杯盤與菜單，嗆呂男「打炮打很爽是不是」、「不要讓我看到你們兩個在一起」、「絕對讓你生意做不下去」。

葉男並當眾放話呂男若再不搬走，「你家裡也會有事」。3天後，葉男傳訊息給妻子稱呼呂男為「小狼狗」，要妻子傳話呂男「出來簽切結書，逾時不候」，若呂男不出面商談和解，就要在社區裡張貼呂男「誘拐別人老婆上床」的告示。

呂男害怕葉男鬧得街坊盡知、會使自己名譽掃地，店也開不成，硬著頭皮赴約和葉男達成協議，呂男隨即傳訊息給葉妻表示「葉先生信守承諾，他是個正直的人」，後疑因呂男仍跟葉妻往來，葉男認為又被戴綠帽，怒告妻子和呂男涉嫌通姦，但因隔年(2020年)5月，司法院大法官釋憲宣告通姦除罪化而告不成。

呂男展開反擊，指稱葉男先前嗆聲等行為令他心生畏懼，告葉男涉犯恐嚇危害安全罪嫌。葉男不認罪，起初還捏造不在場證明，被法官拆穿後，改稱到呂男店內要求呂男別介入他的家庭，講完話就走，葉男還找自己小孩證稱他態度平和，他也只請妻子傳話呂男碰面商談，沒以張貼告示當脅迫。

不過葉妻站在呂男這邊，證稱葉男在呂男店裡暴走摔東西，用粗話罵她和呂男，她請葉男別發神經妨礙做生意，葉男卻越罵越凶，更語帶威脅嗆聲，之後葉男要她傳話呂男，也放話呂男若放他鴿子就要在社區貼告示，她看到葉男傳來告示照片，擔心呂男要如何在社區立足開店，所以馬上通知呂男。

刑案一審認定葉男觸犯2個恐嚇危害安全罪，合併判處拘役40天、得易科罰金4萬元，上訴高院二審審理中。呂男乘勝再提起附帶民事求償100萬元，但審理時碰壁，法官認為呂男最遲從跟葉男簽協議時起算2年時效，卻拖到2021年8月才提告索賠，已逾期3個月，判他敗訴，可上訴。據悉，葉男也提告向呂男求償500萬元，仍在一審審理中。