快訊／洪秀柱發聲籲國民黨勿「換侯」　「再互鬥就準備集體滅頂」

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

近期國民黨新北市長侯友宜民調支持度輸給對手賴清德、柯文哲，「換侯」說法甚囂塵上。對此，曾在2016年總統大選競選期間經歷「換柱」的國民黨前主席洪秀柱今（23日）表態，對於有人醞釀「換侯」氛圍非常不以為然，希望全黨上下記取「換柱」的教訓，勿再重蹈覆轍，並望國民黨主席朱立倫為侯友宜傾全力輔選，也期盼藍營要角及政治人物，為中華民國、顧全大局，無私無我，切勿作製造分裂的罪人。

洪秀柱23日晚間在臉書表示，侯友宜被徵召1個多月以來，藍營未能迅速整合，有些人抱怨黨中央「置身事外」，有些則對侯的小圈圈決策提出批評，不管如何，尚可理解與包容，但從個人從自利的觀點，或妄想自我標榜，語不驚人死不休，或企圖醞釀「換侯」的氛圍，她對此非常不以為然。

洪秀柱說，2016「換柱」已七年她早已無怨且放下，更不全怪當時的黨主席朱立倫，她要強調的是，如果本黨自始至終團結一心、齊心奮鬥，縱然總統選舉難以致勝，也不至於2016立院席次只剩區區35席。洪提醒，莫忘不團結的下場不僅是失去政權、淪為在野而已，而是成為刀俎下的魚肉，任人宰割。

洪秀柱也表示，國民黨的命運又到了生死交關的懸崖邊，實在不懂為何藍營還有人在憋扭耍鬧；不團結的下場就是慘敗，如此簡單的道理大家都懂，但不知為何國民黨老是教不會、學不乖。

洪秀柱強調，「不要在不該模糊的地方模糊」，希望全黨上下記取「換柱」的教訓，勿再重蹈痛苦的覆轍，萬分誠摯寄望朱立倫為侯友宜傾全力輔選，拚搏奮戰，做本黨2024勝選的第一功臣，也期盼藍營的要角及政治人物，為中華民國、顧全大局，無私無我，切勿作製造分裂的罪人，「2024下架民進黨，讓我們牽手一起拚吧！」

洪秀柱臉書全文如下：

切莫重蹈「換柱」的覆轍與痛苦

自侯友宜被國民黨徵召參選下屆總統一個多月以來，藍營未能迅速整合，黨中央和侯幕僚仍在對接磨合，致使輔選戰力未見發揮，前一陣子又因幼兒園餵藥案而民調下滑，這些現象都讓藍營支持者憂心不已。有些轉而抱怨黨中央「置身事外」、「不夠積極」，有些則對侯市長的小圈圈決策提出批評，不管如何，這些言論若因愛深責切，尚可理解與包容，但若是個人從自利的觀點，或妄想自我標榜，語不驚人死不休，或企圖醞釀「換侯」的氛圍，秀柱對此非常不以為然，雖已卸任主席一職，但基於愛黨情切，不得不說些逆耳之言！

2016「換柱」事件已七年，我早已無怨且放下，更不全怪當時的主席朱立倫，因為他擋不住黨內要角聯手的壓力，也因「換柱」而付出了代價。我要強調的是，如果本黨自始至終團結一心、齊心奮鬥，縱然總統選舉難以致勝，也不至於2016立院席次只剩區區35席，讓本黨遭遇選舉以來空前的挫敗，之後更面臨民進黨全面的追殺、清算、與抄家，不僅本黨元氣大傷、受盡屈辱，也讓台灣被嚴重掏空至今。莫忘，不團結的下場不僅是失去政權、淪為在野而已，而是成為刀俎下的魚肉，任人宰割！

如今國民黨的命運又到了生死交關的懸崖邊，幾步之外就是萬丈深淵，依據常理，黨內菁英都應戒慎恐懼、和衷共濟，如此才有可能度過險惡，讓本黨有重新再起的機會。實在不懂為何藍營還有人在憋扭耍鬧，實令支持者深感焦慮、不安與憤怒！聽聽游盈隆6/22在政論節目的說法：「現在有人跳出來說『柯侯配』或『換人』，這種事情其實是無情無義的，……即使他很虛弱，也是要想盡一切辦法讓他變強，不是說現在民調變低就要換人，這就是在搞內鬥、內耗，有什麼用嗎？」

不團結的下場就是慘敗，如此簡單的道理大家都懂，但不知為何國民黨老是教不會、學不乖，倘若沉痾難癒，再來一場「換侯」，或是表面上說「輔選」，實際仍四分五裂、一人一把號，或黨內要角各據一方、不願伸出援手，或是一些「小雞們」意志不堅、冷言冷語，或自有盤算，認為柯P的民調看好，就蠢蠢欲動想要示好、磨蹭一下，甚至不惜唱衰自己的「母雞」，以為這樣就能左右逢源、藍白通吃。我真的要說：「不要在不該模糊的地方模糊」，背棄身為黨員的責任，希望全黨上下記取「換柱」的教訓，勿再重蹈痛苦的覆轍，更不要低估選民的智慧！選舉是一時，但政治這一條路是長遠的，相信人民絕對在乎政治人物的誠信、格調與道義！

如今台灣和本黨的處境已如《老殘遊記》中那一條「船體已有些殘破，在驚濤駭浪中航行」，但船上有各自為政的管帆人，也有趁機亂竄勒索的水手們，還有不知大難將至的無數乘客。秀柱要懇求大家，如果真心愛中華民國這個苦難的國家、愛國民黨這個大家庭，切莫再自亂陣腳、互鬥相殘了！如果我們再失去贏回政權的機會，那就準備全船沉沒、集體滅頂了！

因此，萬分誠摯寄望朱主席為侯友宜傾全力輔選，拚搏奮戰，做本黨2024勝選的第一功臣！也期盼藍營的要角及政治人物，為中華民國、顧全大局，無私無我，切勿作製造分裂的罪人！更希望侯友宜既已扛下中興大任，退此一步即無死所，為了消弭雜音、化解疑慮，應針對國家大政、國際及兩岸關係提出精闢的論述，同時為了勝選目標，更要有鋼鐵的意志、柔軟的身段、以及安內整合的智慧與能力！2024下架民進黨，讓我們牽手一起拚吧！