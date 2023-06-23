　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／洪秀柱發聲籲國民黨勿「換侯」　「再互鬥就準備集體滅頂」

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者湯興漢攝）

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

近期國民黨新北市長侯友宜民調支持度輸給對手賴清德、柯文哲，「換侯」說法甚囂塵上。對此，曾在2016年總統大選競選期間經歷「換柱」的國民黨前主席洪秀柱今（23日）表態，對於有人醞釀「換侯」氛圍非常不以為然，希望全黨上下記取「換柱」的教訓，勿再重蹈覆轍，並望國民黨主席朱立倫為侯友宜傾全力輔選，也期盼藍營要角及政治人物，為中華民國、顧全大局，無私無我，切勿作製造分裂的罪人。

洪秀柱23日晚間在臉書表示，侯友宜被徵召1個多月以來，藍營未能迅速整合，有些人抱怨黨中央「置身事外」，有些則對侯的小圈圈決策提出批評，不管如何，尚可理解與包容，但從個人從自利的觀點，或妄想自我標榜，語不驚人死不休，或企圖醞釀「換侯」的氛圍，她對此非常不以為然。

洪秀柱說，2016「換柱」已七年她早已無怨且放下，更不全怪當時的黨主席朱立倫，她要強調的是，如果本黨自始至終團結一心、齊心奮鬥，縱然總統選舉難以致勝，也不至於2016立院席次只剩區區35席。洪提醒，莫忘不團結的下場不僅是失去政權、淪為在野而已，而是成為刀俎下的魚肉，任人宰割。

洪秀柱也表示，國民黨的命運又到了生死交關的懸崖邊，實在不懂為何藍營還有人在憋扭耍鬧；不團結的下場就是慘敗，如此簡單的道理大家都懂，但不知為何國民黨老是教不會、學不乖。

洪秀柱強調，「不要在不該模糊的地方模糊」，希望全黨上下記取「換柱」的教訓，勿再重蹈痛苦的覆轍，萬分誠摯寄望朱立倫為侯友宜傾全力輔選，拚搏奮戰，做本黨2024勝選的第一功臣，也期盼藍營的要角及政治人物，為中華民國、顧全大局，無私無我，切勿作製造分裂的罪人，「2024下架民進黨，讓我們牽手一起拚吧！」

洪秀柱臉書全文如下：

切莫重蹈「換柱」的覆轍與痛苦

自侯友宜被國民黨徵召參選下屆總統一個多月以來，藍營未能迅速整合，黨中央和侯幕僚仍在對接磨合，致使輔選戰力未見發揮，前一陣子又因幼兒園餵藥案而民調下滑，這些現象都讓藍營支持者憂心不已。有些轉而抱怨黨中央「置身事外」、「不夠積極」，有些則對侯市長的小圈圈決策提出批評，不管如何，這些言論若因愛深責切，尚可理解與包容，但若是個人從自利的觀點，或妄想自我標榜，語不驚人死不休，或企圖醞釀「換侯」的氛圍，秀柱對此非常不以為然，雖已卸任主席一職，但基於愛黨情切，不得不說些逆耳之言！

2016「換柱」事件已七年，我早已無怨且放下，更不全怪當時的主席朱立倫，因為他擋不住黨內要角聯手的壓力，也因「換柱」而付出了代價。我要強調的是，如果本黨自始至終團結一心、齊心奮鬥，縱然總統選舉難以致勝，也不至於2016立院席次只剩區區35席，讓本黨遭遇選舉以來空前的挫敗，之後更面臨民進黨全面的追殺、清算、與抄家，不僅本黨元氣大傷、受盡屈辱，也讓台灣被嚴重掏空至今。莫忘，不團結的下場不僅是失去政權、淪為在野而已，而是成為刀俎下的魚肉，任人宰割！

如今國民黨的命運又到了生死交關的懸崖邊，幾步之外就是萬丈深淵，依據常理，黨內菁英都應戒慎恐懼、和衷共濟，如此才有可能度過險惡，讓本黨有重新再起的機會。實在不懂為何藍營還有人在憋扭耍鬧，實令支持者深感焦慮、不安與憤怒！聽聽游盈隆6/22在政論節目的說法：「現在有人跳出來說『柯侯配』或『換人』，這種事情其實是無情無義的，……即使他很虛弱，也是要想盡一切辦法讓他變強，不是說現在民調變低就要換人，這就是在搞內鬥、內耗，有什麼用嗎？」

不團結的下場就是慘敗，如此簡單的道理大家都懂，但不知為何國民黨老是教不會、學不乖，倘若沉痾難癒，再來一場「換侯」，或是表面上說「輔選」，實際仍四分五裂、一人一把號，或黨內要角各據一方、不願伸出援手，或是一些「小雞們」意志不堅、冷言冷語，或自有盤算，認為柯P的民調看好，就蠢蠢欲動想要示好、磨蹭一下，甚至不惜唱衰自己的「母雞」，以為這樣就能左右逢源、藍白通吃。我真的要說：「不要在不該模糊的地方模糊」，背棄身為黨員的責任，希望全黨上下記取「換柱」的教訓，勿再重蹈痛苦的覆轍，更不要低估選民的智慧！選舉是一時，但政治這一條路是長遠的，相信人民絕對在乎政治人物的誠信、格調與道義！

如今台灣和本黨的處境已如《老殘遊記》中那一條「船體已有些殘破，在驚濤駭浪中航行」，但船上有各自為政的管帆人，也有趁機亂竄勒索的水手們，還有不知大難將至的無數乘客。秀柱要懇求大家，如果真心愛中華民國這個苦難的國家、愛國民黨這個大家庭，切莫再自亂陣腳、互鬥相殘了！如果我們再失去贏回政權的機會，那就準備全船沉沒、集體滅頂了！

因此，萬分誠摯寄望朱主席為侯友宜傾全力輔選，拚搏奮戰，做本黨2024勝選的第一功臣！也期盼藍營的要角及政治人物，為中華民國、顧全大局，無私無我，切勿作製造分裂的罪人！更希望侯友宜既已扛下中興大任，退此一步即無死所，為了消弭雜音、化解疑慮，應針對國家大政、國際及兩岸關係提出精闢的論述，同時為了勝選目標，更要有鋼鐵的意志、柔軟的身段、以及安內整合的智慧與能力！2024下架民進黨，讓我們牽手一起拚吧！

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
撿手機送派出所「挨告損毀、侵占」！警方回應了
快訊／洪秀柱急籲「勿換侯」　臉書發聲表態
機車突被陌生人「塞肉粽」！騎士傻眼　網勸快丟掉
愛莉莎莎被轟到「悄悄改貼文」！男友留言火上加油
新房超小「硬塞1設計」　他秒嫌棄！一票人打臉：實用又爽
連假出遊防雨彈！降雨熱區曝
金馬導演爆性侵！事後照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／洪秀柱發聲籲國民黨勿「換侯」　「再互鬥就準備集體滅頂」

快訊／侯友宜不忍了！　明早競辦舉發賴清德、戴瑋姍散發假訊息

龍潭陂塘龍舟賽睽違3年登場　張善政、侯友宜為選手加油

桃園動起來！侯友宜狂跑10行程　邱奕勝強助攻邀藍小雞力挺

幕後／藍委凍未條！批陳玉珍不懂團體戰　要黨中央、金門黨部介入處理

嗆侯友宜不厚道　周玉蔻護航：賴清德是「礦工孤兒」

黨中央「救瑜行動」回防港湖　高嘉瑜不知：但「年年有瑜」是最好的

賴清德稱「礦工之子」拋學費補助　侯友宜大酸：今天才熊熊想到？

開砲了！侯友宜轟柯文哲說話顛倒　「兩岸政策變來變去、轉來轉去」

反過來勸退高嘉瑜？　吳欣岱：蠻多本土派支持者希望高不要選

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

塞好塞滿！3柯基擠爆機車腳踏墊　同伴卡中間「慢慢浮起」笑翻網

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

嬤被孫女騙玩丁丁桌遊　龜速起手勢敗北遭噴水

林口科技聚落宅「森聯上上謙」　學區、綠意兼具成宜居首選

偕江老師改編《連名帶姓》　默契對唱浮誇猶如音樂劇

快訊／洪秀柱發聲籲國民黨勿「換侯」　「再互鬥就準備集體滅頂」

快訊／侯友宜不忍了！　明早競辦舉發賴清德、戴瑋姍散發假訊息

龍潭陂塘龍舟賽睽違3年登場　張善政、侯友宜為選手加油

桃園動起來！侯友宜狂跑10行程　邱奕勝強助攻邀藍小雞力挺

幕後／藍委凍未條！批陳玉珍不懂團體戰　要黨中央、金門黨部介入處理

嗆侯友宜不厚道　周玉蔻護航：賴清德是「礦工孤兒」

黨中央「救瑜行動」回防港湖　高嘉瑜不知：但「年年有瑜」是最好的

賴清德稱「礦工之子」拋學費補助　侯友宜大酸：今天才熊熊想到？

開砲了！侯友宜轟柯文哲說話顛倒　「兩岸政策變來變去、轉來轉去」

反過來勸退高嘉瑜？　吳欣岱：蠻多本土派支持者希望高不要選

喝水排毒！她突暴喘…X光見「肺都白了」　醫嘆：2種人不適合

落實老人照顧政策　黃偉哲慰訪老人機構與長者同樂陸上龍舟

立即偵辦水產店槍擊案　黃偉哲端午佳節親勉有功員警

隆乳新招？女子胸部神祕器具噴白煙影片瘋傳　網友驚呼：太恐怖！

連兩戰交手學長　林俊易：心態上有很大成長

快訊／洪秀柱發聲籲國民黨勿「換侯」　「再互鬥就準備集體滅頂」

EPEX成台灣吃貨團！爆吃5碗牛肉麵　關鍵點出「台北、台南差異」

台中男撿手機送派出所「挨告損毀、侵占」！霧峰分局回應了

王威晨得點圈敲安　中信前5局4比0領先富邦

石化小狗連吃飯都在抖　疼愛2個月奇蹟轉變超感人

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

賴清德補助私大被頂大生酸爆　作家開戰了

賴團隊遭認證散播假訊息　侯辦：道歉退選

柯文哲直衝嘉義女中！　影片點閱暴衝「飆破100萬」

快訊／侯友宜不忍了！　明早競辦舉發賴清德、戴瑋姍散發假訊息

2024大選端午後還有變化？　他預言：郭台銘有8成可能獨立參選

柯文哲嘆「中國要我選總統」被扭曲　他揭時間點疑：為何要說謊？

預言2024政黨輪替機率有7成　他談前提：否則難評估

快訊／洪秀柱發聲　籲國民黨勿「換侯」

柯文哲批「念私大補助2.5萬」政策買票　她嘆：冷血、狹隘又傲慢

柯文哲喊重啟服貿　周玉蔻轟：對得起台灣年輕人嗎？

賴競辦：難道柯文哲的政見都不花錢？

幕後／不怕藍綠夾殺！柯文哲擅打逆風局　最憂假訊息密集攻擊

陳水扁當年21％還是選贏了！　游盈隆分析侯友宜選情：藍營要反省

幕後／綠搶救高嘉瑜！數度密會基進黨　吳欣岱選到底也拼「政黨票」

更多熱門

相關新聞

快訊／侯友宜不忍了！　明早競辦舉發賴清德、戴瑋姍散發假訊息

快訊／侯友宜不忍了！　明早競辦舉發賴清德、戴瑋姍散發假訊息

新北市日前幼兒園餵藥案延燒，成為藍綠總統大選政治攻防焦點，但後續孩童並未檢出苯巴比妥或BZD等成分。國民黨總統參選人侯友宜競選工作室發言人呂家愷、柳采葳明（23）日一早將赴台北市中正一分局舉發民進黨總統參選人賴清德及其總部發言人戴瑋姍散發假訊息。

龍潭陂塘龍舟賽登場　張善政、侯友宜為選手加油

龍潭陂塘龍舟賽登場　張善政、侯友宜為選手加油

桃園動起來！侯友宜狂跑10行程　邱奕勝強助攻邀藍小雞力挺

桃園動起來！侯友宜狂跑10行程　邱奕勝強助攻邀藍小雞力挺

幕後／藍委凍未條！批陳玉珍不懂團體戰　要黨中央、金門黨部介入處理

幕後／藍委凍未條！批陳玉珍不懂團體戰　要黨中央、金門黨部介入處理

嗆侯友宜不厚道　周玉蔻護航：賴清德是「礦工孤兒」

嗆侯友宜不厚道　周玉蔻護航：賴清德是「礦工孤兒」

關鍵字：

洪秀柱侯友宜朱立倫國民黨2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

泰坦號內爆像被揉紙團5人瞬死　模擬畫面曝

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

小S早預言夏宇童：犯了黃子佼大忌！

行人闖紅燈遭4車連撞亡！駕駛下場曝

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

連假誇張1幕！他驚「全台灣都去宜蘭」　網：塞到死

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

耀樂控訴炎亞綸偷拍「案件7關鍵」一次看

媽不在　糖尿病姊弟暴食糖果身亡

18歲男打工驚見背包被藏AirTag追蹤

金曲歌手毒誓否認性騷！曬8對話截圖

找到泰坦號碎片　疑爆炸5乘客死亡

即／BBC：搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

更多

最夯影音

更多
妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較
炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

塞好塞滿！3柯基擠爆機車腳踏墊　同伴卡中間「慢慢浮起」笑翻網

塞好塞滿！3柯基擠爆機車腳踏墊　同伴卡中間「慢慢浮起」笑翻網

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面